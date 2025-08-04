Дроны добрались до столицы: РФ срочно возводит башни ПВО под Москвой

На фоне роста атак украинских беспилотников Россия активно укрепляет противовоздушную оборону вокруг Москвы. Как сообщает телеканал "Настоящее время", вблизи российской столицы разворачивают новые позиции ПВО — преимущественно вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и дублирует ее "малой бетонки".

Из-за атак БПЛА РФ строит новое кольцо обороны

По информации журналистов, эти позиции размещают рядом или даже на месте бывших советских установок системы С-25 "Беркут", входивших в так называемое "малое кольцо ПВО", защищавшее Москву во время Холодной войны. Таким образом, Минобороны РФ пытается воссоздать советскую концепцию эшелонированной противовоздушной обороны вокруг столицы.

Там, где рельеф не позволяет разместить технику на повышении, россияне строят специальные башни для размещения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". В период с июня по июль 2025 года было зафиксировано строительство не менее шести таких объектов.

В частности:

• В районе Гжели (ЦКАД) была построена новая башня в транспортной развязке — непосредственно установка пока отсутствует.

• Еще одну башню установили в 8 км севернее первой — ее возведение завершили к 7 июля.

• К югу от Подольска, рядом с прежней позицией С-25, появилась еще одна конструкция.

• Вблизи Раменского, на Новорязанском шоссе, башня появилась в июне, недалеко от аэропорта Жуковский.

• Еще одна башня расположена у полигона Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения – там испытывают боеприпасы.

• Последнюю из известных башен построили вблизи Наро-Фоминска, на территории бывшего советского радиотехнического центра.

Кроме того, OSINT-исследователь jembob, на основе спутниковых снимков Sentinel, насчитал по меньшей мере 15 новых позиций "Панцирей", возведенных вдоль основных транспортных артерий вокруг Москвы летом этого года.

Журналисты отмечают, что некоторые новые позиции даже более близки к Москве, чем советское кольцо ПВО. Такая активность является прямой реакцией на регулярные атаки украинских БПЛА, которые все чаще достигают территории Центральной России.

Напомним, в июле Минобороны Великобритании, ссылаясь на разведданные, сообщало, что Россия также приступила к строительству укрепленных ангаров для самолетов на аэродромах вблизи границы с Украиной.

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