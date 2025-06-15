Дроны атаковали производство беспилотников в России: здесь производят "Шахеды" для атак по Украине

15 июня в российском городе Елабуга в Татарстане зафиксирована атака беспилотников на особую экономическую зону "Алабуга", где расположено производство ударных дронов "Шахед" или "Герань". Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео задымления на месте удара.

Атака дронов на завод в Татарстане

В соцсетях распространились кадры с последствиями удара по территории военного завода, построенного в 2023 году на территории промышленной зоны "Алабуга". По информации украинской разведки, именно здесь россияне наладили массовое производство дронов-камикадзе "Шахед" и беспилотников-приманок.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, только в 2024 году в Елабуге изготовили более 6 тысяч "Шахедов" и тысячи дронов-обманок. В этом году завод планировал увеличить выпуск до 8-10 тысяч ударных дронов и 15 тысяч приманок.

Атака на объект в Елабуге привела к ограничению работы гражданской авиации. Временно приостановлена отправка и прием рейсов в аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска.

Удар по Елабуге

Последствия атаки по "Алабуге" пока неизвестны.

Это не первый случай удара по производству дронов в Татарстане. В апреле и декабре 2024 года были зафиксированы аналогичные атаки. Во время декабрьского инцидента украинская разведка сообщала об уничтожении склада с деталями для дронов на сумму около 16 миллионов долларов. Тогда сгорело 65 фюзеляжей Shahed-136, двигатели, навигационное оборудование и другие комплектующие, предназначенные для сборки более 400 беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в СНБО объяснили, чем так важны удары по Елабуге в РФ.