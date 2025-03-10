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Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, поставляющий горючее для сверхзвуковых самолетов: подробности от источников

Новокуйбышевский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в группе Самарской НК "Роснефть".

сегодня, 12:10
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Клименко Елена

В ночь на 10 марта украинские беспилотники совершили атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России, среди прочего производящий горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов, таких как Су-27 и Ту-22М3. Об этом сообщил информатор Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, поставляющий горючее для сверхзвуковых самолетов: подробности от источников

Фото: из открытых источников

Атака на завод произошла около двух часов ночи по местному времени, взрывы были слышны в нескольких районах города. Местные жители в пабликах сообщали о серии мощных взрывов на территории НПЗ. Кроме того, отмечено, что на объекте не успели завершить монтаж защитных сеток, которые должны предотвратить атаки беспилотников.

По информации источника, Новокуйбышевский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в группе Самарской НК "Роснефть", с проектной мощностью более 8,8 миллиона тонн нефти в год. Завод является важным производителем топлива для реактивных двигателей высшего класса, предназначенного для дозвуковых и сверхзвуковых самолетов, таких как Су-27 и Ту-22М3. Эти самолеты активно используются российской армией для ракетных атак по Украине.

Это не первая атака на этот завод: он уже получил удары по крайней мере дважды в марте 2024 года.

Также 8 марта, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины совершили атаку на нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области России. Группа БПЛА поразила предприятие "Киришнефтеоргсинтез", расположенное в Киришском районе. В результате взрывов был поврежден один из резервуаров завода, который является важным объектом для российской нефтеперерабатывающей промышленности и способствует обеспечению топливом российских военных сил.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России.



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