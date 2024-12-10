Дроны атаковали на стратегическую авиабазу РФ: россияне говорят, что ничего не произошло

В Саратовской области, где расположен один из ключевых военных аэродромов российской армии "Энгельс", произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Атака дронов на авиабазу Энгельс (фото из открытых источников)

"Сегодня была прекращена атака на военный аэродром, в результате которой беспилотный летательный аппарат был ликвидирован. На месте работают все необходимые экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Других деталей по поводу инцидента, в частности информации о том, какой именно аэродром подвергся атаке, губернатор не предоставил.

Стоит отметить, что в Саратовской области недалеко от города Энгельс расположена большая военная авиабаза "Энгельс-2". Она является одним из главных мест базирования российских стратегических бомбардировщиков, производящих пуски ракет по территории Украины.

Из-за повторяющихся атак беспилотников российская сторона пытается использовать этот аэродром только для временного базирования ракетоносцев. Однако недавно на базу также были опрокинуты штурмовики, ранее находившиеся на аэродромах, расположенных ближе к украинской границе. После того как Украине разрешили наносить удары ракетами по территории России, эти самолеты переместили в "Энгельс", который находится вне досягаемости переданных Украине ракет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские дроны атаковали стратегические объекты в 900 км. Первые взрывы прогремели на авиабазе в Рязани около 03:00. "Дягилево" является одной из ключевых баз, где находятся бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, регулярно обстреливающие Украину.

В Новороссийске, по словам местных жителей, от 5 до 7 взрывов прогремели над акваторией порта между 01:40 и 4:00. Это порт, где базируются ракетоносители Черноморского флота России. Информацию также подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

