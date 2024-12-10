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Дроны атаковали на стратегическую авиабазу РФ: россияне говорят, что ничего не произошло

"Энгельс-2" является пунктом базирования стратегических ракетоносцев.

сегодня, 19:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Саратовской области, где расположен один из ключевых военных аэродромов российской армии "Энгельс", произошла атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Дроны атаковали на стратегическую авиабазу РФ: россияне говорят, что ничего не произошло

Атака дронов на авиабазу Энгельс (фото из открытых источников)

"Сегодня была прекращена атака на военный аэродром, в результате которой беспилотный летательный аппарат был ликвидирован. На месте работают все необходимые экстренные службы. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Других деталей по поводу инцидента, в частности информации о том, какой именно аэродром подвергся атаке, губернатор не предоставил.

Стоит отметить, что в Саратовской области недалеко от города Энгельс расположена большая военная авиабаза "Энгельс-2". Она является одним из главных мест базирования российских стратегических бомбардировщиков, производящих пуски ракет по территории Украины.

Из-за повторяющихся атак беспилотников российская сторона пытается использовать этот аэродром только для временного базирования ракетоносцев. Однако недавно на базу также были опрокинуты штурмовики, ранее находившиеся на аэродромах, расположенных ближе к украинской границе. После того как Украине разрешили наносить удары ракетами по территории России, эти самолеты переместили в "Энгельс", который находится вне досягаемости переданных Украине ракет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские дроны атаковали стратегические объекты в 900 км. Первые взрывы прогремели на авиабазе в Рязани около 03:00. "Дягилево" является одной из ключевых баз, где находятся бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, регулярно обстреливающие Украину.

В Новороссийске, по словам местных жителей, от 5 до 7 взрывов прогремели над акваторией порта между 01:40 и 4:00. Это порт, где базируются ракетоносители Черноморского флота России. Информацию также подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



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Источник: https://t.me/busargin_r/7658
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