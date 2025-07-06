Дрон по ТЦК и жилому дому: Кременчуг под российским ударом

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Утром 6 июля, около 9:35, российские войска нанесли воздушный удар по городу Кременчуг на Полтавщине. Атака осуществлялась с помощью дронов-камикадзе.
Российская атака по Кременчугу
По информации Сухопутных войск, один из беспилотников попал в здание Кременчугского районного центра комплектования (ТЦК и СП). Еще один удар пришелся на жилой дом, расположенный рядом.
Предварительно известно, что среди военных и работников ТЦК погибших или раненых нет. Но из-за удара по гражданскому объекту ситуация остается напряженной — работают спасатели, медики и полиция. Информация о пострадавших среди мирного населения еще уточняется.
На месте идет ликвидация последствий удара и фиксация преступлений армии РФ против гражданской инфраструктуры.
Украинские военные в очередной раз отмечают: враг целенаправленно атакует не только объекты обороны, но и мирные здания, рискуя жизнями гражданских.