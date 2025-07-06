logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дрон по ТЦК и жилому дому: Кременчуг под российским ударом
commentss НОВОСТИ Все новости

Дрон по ТЦК и жилому дому: Кременчуг под российским ударом

Россия ударила дроном по Кременчугу

6 июля 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Утром 6 июля, около 9:35, российские войска нанесли воздушный удар по городу Кременчуг на Полтавщине. Атака осуществлялась с помощью дронов-камикадзе.      

Дрон по ТЦК и жилому дому: Кременчуг под российским ударом

Российская атака по Кременчугу

По информации Сухопутных войск, один из беспилотников попал в здание Кременчугского районного центра комплектования (ТЦК и СП). Еще один удар пришелся на жилой дом, расположенный рядом.     

Предварительно известно, что среди военных и работников ТЦК погибших или раненых нет. Но из-за удара по гражданскому объекту ситуация остается напряженной — работают спасатели, медики и полиция. Информация о пострадавших среди мирного населения еще уточняется.     

На месте идет ликвидация последствий удара и фиксация преступлений армии РФ против гражданской инфраструктуры.    

Украинские военные в очередной раз отмечают: враг целенаправленно атакует не только объекты обороны, но и мирные здания, рискуя жизнями гражданских.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в первые за десятки лет Росстат полностью удалил из публичного отчета раздел "Демография". Больше нет никакой официальной информации о численности населения, рождаемости, смертности, миграции или количестве браков. Единственные актуальные данные — на 1 апреля: в стране якобы проживало 146,1 миллиона человек. И это уже минус 61 тысяча с начала года. За три месяца умерло 472 тысяч человек, а родилось только 289 тысяч. Эксперты говорят: рождаемость в России – на уровне XVIII века. Демографический кризис усугубляется, но вместо реальных решений власть просто прячет цифры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/landforcesofukraine/24823
Теги:

Новости

Все новости