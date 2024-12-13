Драпатый заявил о реформах: почему это важно для каждого бойца

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый объявил об амбициозных планах по реформированию войска. На своей странице в Facebook он наметил три ключевых направления: изменение подхода к личному составу, технологическое перевооружение и оптимизация управленческих процессов.

Михаил Драпатий анонсирует реформы Сухопутных войск ВСУ

По словам Драпатого, основа будущих перемен – это качественная подготовка военных. Он подчеркнул, что обучение должно быть максимально практичным и отвечать условиям современного поля боя. Это означает, что программы нужно полностью обновить, а учебные центры переформатировать.

"Навыки и умения нашей основы – пехотинца – должны быть максимально прикладными и практичными, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом", – заявил он.

Драпатый также акцентировал внимание на важности технического оснащения. Он подчеркнул, что украинская пехота должна стать высокотехнологичной и адаптивной. Хотя деталей он не раскрыл, очевидно, что речь идет о внедрении современного вооружения, которое позволит военным действовать более эффективно в условиях новых угроз. Над этой целью работают в тесном сотрудничестве с Генеральным штабом, Минобороны, президентом и волонтерами.

Отдельно командующий обратил внимание на проблему управления. Он считает, что административные процессы должны быть более быстрыми и эффективными. Для этого необходимо произвести организационные изменения и ввести цифровизацию.

“Нам нужна маневровость и эффективность в административном аппарате. Это будет достигнуто путем организационных изменений и цифровизации. Акцент на логистическом обеспечении и подготовке", – написал Драпатый.

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