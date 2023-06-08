Доверенное лицо Путина сходит с ума: "Зеленский - это сатана"

Кремлевский политолог Сергей Марков, транслирующий на российских телеканалах точку зрения рашистов, разразился агрессивным шовинистическим постов в своем телеграмм-канале. Об этом сообщают "Комментарии".

Сергей Марков

"Зеленский это живой сатана, который уничтожает христианство на Украине, да, именно живой сатана", — заявил Марков. При этом путинский прихлебатель сослался на мнение тележурналиста Такера Карлсон, который "очень популярен среди консервативных американцев искренних христиан". Последний на днях допустил по отношению к президенту Украины оскорбительное сравнение. За нарушение контракта с компанией Fox News, который предусматривал нераспространение контента в Интернет, он может быть оштрафован.

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Напомним, что ранее в телеграмм-канале "сошел с ума" "мозг Путина" — российский философ Александр Дугин. Он начал в открытом эфире оскорблять украинцев.

"Вы, хохлы, мразь, а не враг, не народ. Просто тупая, грязная, вонючая, ничтожная мразь. Как были, так и будете ей", — написал Дугин.

Затем он же добавил: "Перемолем вас, как и наших либералов, в ничто. В компост. И следа не останется. Русские наследят землю"



Правда, спустя несколько дней он удалил эти и другие наиболее оскорбительные шовинистические заявления.

Сергей Марков — депутат государственной думы РФ V созыва, член парламентской ассамблеи Совета Европы (2007-2011), член Общественной палаты РФ трёх составов, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина.

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