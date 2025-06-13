Доверенное лицо Путина попало под подозрение: что СБУ инкриминирует Тимати

Российский певец-пропагандист попал под подозрение — Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против Тимура Юнусова. Он известен по сценическому псевдониму "Тимати".

Подозрение Тимати. Фото из открытых источников

В СБУ отметили, что Юнусов, по материалам дела, выступает одним из участников российской пропаганды. Отмечается, он выступал доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах. Также певец принимал участие в инаугурации российского диктатора и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.

К тому же, по данным СБУ, Тимати выступал в поддержку российской агрессии, аннексии Крыма. Этими действиями нарушал фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

"Задокументировано, что этот фигурант принял участие в по меньшей мере 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма", — говорится в сообщении СБУ.

В СБУ сообщили, что Тимуру Юнусову на основании доказательств сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия придумала очередную циничную манипуляцию о возвращении тел погибших военных. В сети Интернет распространяли информацию, что Украина якобы забрала лишь 1212 тел — из-за того, что власти смогли получить от семей 1212 погибших отказ от денежной компенсации. Российские пропагандисты сообщают, что якобы об этом пишет немецкая газета Deutsche Welle. Однако в Центре противодействия дезинформации сообщили, что такой статьи не существует.



