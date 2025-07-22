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Довели город до ручки: жители оккупированного Донецка срочно обратились к Путину

Жителям временно оккупированных территорий надоело постоянное отсутствие воды.

22 июля 2025, 18:35
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Лиля Воробьева

Военные корреспонденты государства-агрессора России уже не в состоянии скрывать грозящую Донецку масштабную катастрофу. Жители города массово обращаются к кремлевскому лидеру Владимиру Путину с публичными призывами.

Довели город до ручки: жители оккупированного Донецка срочно обратились к Путину

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, главной причиной недовольства являются серьезные проблемы с водоснабжением. Люди выражают возмущение из-за всего — от нестабильного графика подачи воды до ее качества, а также из-за завышенных цен в магазинах и тарифов.

При этом жители четко понимают, что ответственность за ситуацию несет не Украина, а российские оккупационные власти. Они требуют у Путина взять ситуацию под личный контроль и привлечь к ответственности всех виновных в приближении экологической катастрофы в городе.

"Говорят, что проблема коррупции и халатности оккупационной администрации, в том, что не построили обещанный водовод. Сложившуюся ситуацию они называют издевательством", — отметил Казанский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что назван год, когда Путин окончательно дойдет до ручки. Российский диктатор Владимир Путин, похоже, не учитывает значительные человеческие потери в войне против Украины. Однако уже в 2026 году ситуация может измениться в корне. Об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания Der Standard, опирающемся на комментарии ведущих британских экспертов из России.

Старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Эмили Феррис считает, что спустя почти три года после начала полномасштабного вторжения Кремль не достиг своих первоначальных стратегических целей. Российские войска контролируют около 20% территории Украины, и это соотношение практически не меняется.
Известный британский историк и аналитик Марк Галеотти убежден, что, несмотря на огромные потери среди российских солдат, Путин не видит в этом проблемы. В то же время, по мнению эксперта, длительная война оказывает все большее давление на российскую экономику и рынок труда.



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Источник: https://t.me/kazansky2017/18221
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