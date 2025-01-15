Российским войскам не удается достичь существенных успехов ни на Покровском, ни на Курском направлениях, являющихся критическими точками, где Путин поставил задачу достичь результата до 20 января, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США. Ситуацию прокомментировал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

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"Мы понимаем, что Путин дал задачу по двум направлениям — Покровский и Курская область — завершить все операции до 20 января, до инаугурации Трампа. Но это не удается, и их усилия потерпели полный провал. Враг пытается увеличить свои ресурсы, но мы следим за его действиями и видим, как они пытаются обходить нас с флангов", — сказал он.

Маломуж добавил, что Покровское направление неоднократно посещал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. На одном из наиболее напряженных отрезков фронта проводились альтернативные стратегии обороны, маневровой войны и удары с флангов, хотя речь идет о тактическом уровне.

"Однако мы уже смогли стабилизировать ситуацию. Да, мы все еще совершаем определенные отступления, например, Янтарное, которое сейчас под вопросом, а также другие населенные пункты, как Шевченко, но в любом случае мы удерживаем оборону. Созданы укрепрайоны, и это являются ключевым фактором. Нестандартные удары по врагу, укрепленные позиции вокруг Покровска и, конечно, удары по подходящим войскам и резервам противника. — это те факторы, которые приводят к большим потерям врага. Как мы неоднократно отмечали, большая часть потерь приходится именно на Покровское направление. Иногда эти потери составляют до 360-480 человек в день", — подытожил генерал.

Портал "Комментарии" писал, что В Кремле обрадовались предложениям новоизбранного президента США Дональда Трампа присоединить к Штатам Канаду и Гренландию. Это позволяет найти параллели между оккупационной политикой Москвы и новым курсом США. Кроме того, территориальные претензии Трампа создают напряжение на Западе.