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Клименко Елена
Российским войскам не удается достичь существенных успехов ни на Покровском, ни на Курском направлениях, являющихся критическими точками, где Путин поставил задачу достичь результата до 20 января, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США. Ситуацию прокомментировал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.
Фото: из открытых источников
"Мы понимаем, что Путин дал задачу по двум направлениям — Покровский и Курская область — завершить все операции до 20 января, до инаугурации Трампа. Но это не удается, и их усилия потерпели полный провал. Враг пытается увеличить свои ресурсы, но мы следим за его действиями и видим, как они пытаются обходить нас с флангов", — сказал он.
Маломуж добавил, что Покровское направление неоднократно посещал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. На одном из наиболее напряженных отрезков фронта проводились альтернативные стратегии обороны, маневровой войны и удары с флангов, хотя речь идет о тактическом уровне.
"Однако мы уже смогли стабилизировать ситуацию. Да, мы все еще совершаем определенные отступления, например, Янтарное, которое сейчас под вопросом, а также другие населенные пункты, как Шевченко, но в любом случае мы удерживаем оборону. Созданы укрепрайоны, и это являются ключевым фактором. Нестандартные удары по врагу, укрепленные позиции вокруг Покровска и, конечно, удары по подходящим войскам и резервам противника. — это те факторы, которые приводят к большим потерям врага. Как мы неоднократно отмечали, большая часть потерь приходится именно на Покровское направление. Иногда эти потери составляют до 360-480 человек в день", — подытожил генерал.
Портал "Комментарии" писал, что В Кремле обрадовались предложениям новоизбранного президента США Дональда Трампа присоединить к Штатам Канаду и Гренландию. Это позволяет найти параллели между оккупационной политикой Москвы и новым курсом США. Кроме того, территориальные претензии Трампа создают напряжение на Западе.
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