Достаточно совсем немного: сколько и каких ракет нужно Украине, чтобы изменить ход войны

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что передача Украине 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могла бы существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом он рассказал в эфире "24 Канала", комментируя слова американского сенатора Линдси Грэма о возможной отмене ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет по территории России.

Ракеты Extended Range Attack Munition для Украины (фото из открытых источников) (фото из открытых источников)

"Есть информация, что США могут передать или продать нам за европейские средства 3 350 ракет ERAM. Это фактически ракета-бомба, или КАБ с двигателем, если проще объяснить, с дальностью до 400-450 км. Это чрезвычайно важное средство, прежде всего способное изменить ситуацию именно на поле боя. Потому как раз КАБ не хватает", — подчеркнул Самусь.

Он напомнил, что российская армия уже несколько лет активно использует собственные КАБы, в то время как у Украины есть лишь ограниченный запас французских HAMMER и американских JDAM.

"И 3350 ERAM, если это в масштабе года, – это уже примерно тот уровень, который нам необходим. Плюс еще украинские разработки, которые, надеюсь, впоследствии тоже станут в бою", — отметил эксперт.

Вместе с тем, Самусь сомневается, что Дональд Трамп позволит применять эти ракеты по территории России.

"По мнению Трампа и его команды, любой конкретный шаг, который уже реализован, не может использоваться в качестве карты на переговорах. И поэтому я сомневаюсь, что сейчас, когда он до сих пор пытается повлиять на Путина, будет позволено бить по территории России. С другой стороны, если мы просто получим или приобретем их на Крым уже, будем использовать для этого эффективных действий".

По словам эксперта, для ударов непосредственно по территории РФ Украине лучше рассчитывать на собственные разработки: "Если ракета "Фламинго" реально пойдет в серийное производство и будет действенной, тогда нам не нужны никакие разрешения. Это самое главное — бить по России, не дожидаясь разрешений или того, чтобы наши возможности использовались за столом переговоров. Лучше мы сами применим" козырные карты".

Он добавил, что заявленное производство семи "Фламинго" в день с дальностью до 3 тыс. км и боевой частью в 1 тыс. кг является "очень смелой" заявкой: "Это серьезный аргумент для ударов по российским объектам, по меньшей мере до Урала. Один "Фламинго" мог бы остановить работу НПЗ на долгое время. "Шахеды" способны надолго изменить ситуацию", — подчеркнул Самусь.

В то же время он отметил, что ключевой вопрос состоит в том, сможет ли ракета преодолеть российскую систему ПВО и точно поразить цель на расстоянии 3 тыс. км: "Если она будет эффективна, думаю, с количеством проблем не будет", — резюмировал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ упразднила мораторий на ракеты средней дальности. Российская Федерация упразднила мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности, действовавший еще с советских времен. Он обязывал Москву не только сократить количество таких вооружений, но и прекратить их производство. Об этом рассказал экспредседатель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.