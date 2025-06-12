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Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений

Домой возвращается еще одна группа Защитников в рамках большого обмена

сегодня, 14:46
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Недилько Ксения

Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными из российской неволи освобождена группа Защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КоордШтаба.

Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

В нынешнем обмене возвращаются защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3-х лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.

Защитники защищали Украину в таких регионах:

Донетчина;

Луганская область;

Запорожье;

Херсонщина;

Харьковщина;

г. Мариуполь.

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

"Сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных. Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях", – отметили в Координационном штабе.

Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 2
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 3
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 4
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 5
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 6
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 7
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 8
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 9
Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений - фото 10

Напомним, портал "Комментарии" писал , что помощник диктатора РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что 12 июня Украина и Россия начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными.

Речь идет о раненых с фронта.

"Завтра начнем также срочные санитарные обмены тяжело ранеными пленными с линии фронта", — написал он в Telegram -канале.



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