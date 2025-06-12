Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений

Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными из российской неволи освобождена группа Защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КоордШтаба.

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

В нынешнем обмене возвращаются защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3-х лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.

Защитники защищали Украину в таких регионах:

Донетчина;

Луганская область;

Запорожье;

Херсонщина;

Харьковщина;

г. Мариуполь.

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

"Сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных. Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях" , – отметили в Координационном штабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что помощник диктатора РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что 12 июня Украина и Россия начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными.

Речь идет о раненых с фронта.

"Завтра начнем также срочные санитарные обмены тяжело ранеными пленными с линии фронта", — написал он в Telegram -канале.