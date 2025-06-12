Домой вернулись Защитники в рамках обмена: из каких направлений

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Недилько Ксения
Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными из российской неволи освобождена группа Защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КоордШтаба.
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский
Среди освобожденных сегодня – военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
В нынешнем обмене возвращаются защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3-х лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.
Защитники защищали Украину в таких регионах:
Донетчина;
Луганская область;
Запорожье;
Херсонщина;
Харьковщина;
г. Мариуполь.
Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что помощник диктатора РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что 12 июня Украина и Россия начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными.
Речь идет о раненых с фронта.
"Завтра начнем также срочные санитарные обмены тяжело ранеными пленными с линии фронта", — написал он в Telegram -канале.
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