На оккупированных Россией территориях Украины разворачивается системная кампания по отчуждению жилья местных жителей в пользу россиян. Как сообщает The Wall Street Journal, тысячи квартир, покинутых в результате войны, были признаны "бесхозными", что позволило российской администрации передать их новым "владельцам" из РФ.

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Украинцам, вынужденным бежать из-за боевых действий, создают искусственные барьеры в попытках вернуться или подтвердить свое право собственности. Между тем граждане России, переселяющиеся в разрушенные города, пользуются льготными условиями — например, могут получить ипотеку под 2% годовых на новое жилье.

Издание отмечает: такая политика замещения населения уже неоднократно применялась Россией, в том числе и в Крыму, и сейчас реализуется в Мариуполе. В то же время, российские застройщики и риэлторы получили новое поле для прибыли — скупают остатки недвижимости у беглецов, пока на месте разрушенных домов возводятся новые кварталы.

Одна из вновь прибывших женщин из Сибири признается, что приобрела в Мариуполе квартиру "с небольшими повреждениями", где планирует провести пенсию. Пока она сдает ее арендатору из Москвы.

Бывший житель Мариуполя Александр Носоченко не может вернуться домой: его дачу у моря занял русский военный. Из-за возраста и статуса Носоченко не имеет возможности самостоятельно приехать в город, а его жена — одна из переживших осаду — отказывается туда возвращаться.

Мариупольский "Дом с часами", архитектурный памятник, стал символом перемен: несмотря на обещания восстановить его, в 2022 году здание снесли, а на его месте построили новый жилой комплекс. Местным жителям сначала обещали вернуть квартиры в новом доме, однако впоследствии изменили правила — теперь переселенцам предлагают жилье где-нибудь в городе, но не по старому адресу.

Как рассказала местная жительница Елена Пудак, мать пыталась попасть в Мариуполь, чтобы подать заявление на компенсацию, однако ей запретили въезд в России без объяснения причин. По словам Пудак, это может быть связано со стремлением оккупационных властей избежать имущественных исков со стороны бывших собственников.

Напомним, портал "Комментарии!" писал, что президент США Дональд Трамп оказался в ситуации, из которой сложно выйти без потери авторитета. Об этом заявил британский политолог и профессор НаУКМА Тарас Кузьо в эфире телеканала Эспрессо. По его словам, дедлайн, который Трамп сам озвучил по поводу действий против России — 8 августа, нельзя проигнорировать без ущерба для собственного имиджа.