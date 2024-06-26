Разговоры о лишении украинских мужчин за рубежом статуса беженцев и выплат абсолютно логичны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Мужчин из Украины могут лишить статуса беженцев. Фото из открытых источников

"В первую очередь это политика и каждая страна будет всегда думать сначала о себе. Помогать пострадавшим от войны детям и женщинам – это одно. А терпеть здоровых мужчин, решивших сбежать, и, пожалуй, заплатили десятки тысяч долларов за пересечение границы – совсем другое", — подчеркнул Максим Жорин.

Военнослужащий отметил, что полномасштабная война длится уже более двух лет, мужчины сделали свой выбор – незаконно уехали, бросили собственную страну и стали эмигрантами, а потому они не имеют права эксплуатировать свое украинское происхождение.

"Получайте отношение, которое заслуживаете. Мы вас туда не посылали", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских должностных лиц не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.