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Должны ли украинские мужчины получать выплаты за границей: что об этом думают в ВСУ

В ВСУ считают, что украинские мужчины за рубежом не должны получать выплаты

26 июня 2024, 23:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Разговоры о лишении украинских мужчин за рубежом статуса беженцев и выплат абсолютно логичны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Должны ли украинские мужчины получать выплаты за границей: что об этом думают в ВСУ

Мужчин из Украины могут лишить статуса беженцев. Фото из открытых источников

"В первую очередь это политика и каждая страна будет всегда думать сначала о себе. Помогать пострадавшим от войны детям и женщинам – это одно. А терпеть здоровых мужчин, решивших сбежать, и, пожалуй, заплатили десятки тысяч долларов за пересечение границы – совсем другое", — подчеркнул Максим Жорин.

Военнослужащий отметил, что полномасштабная война длится уже более двух лет, мужчины сделали свой выбор – незаконно уехали, бросили собственную страну и стали эмигрантами, а потому они не имеют права эксплуатировать свое украинское происхождение.

"Получайте отношение, которое заслуживаете. Мы вас туда не посылали", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских должностных лиц не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5237
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Обсуждения

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Ігор

26 июня 2024, 23:41

Коли ці патріоти воюють? Цікаво, що це саме ці патріоти, які разом з заколотниками від партії регіонів завжди приводили проросійських гопників. Спершу помаранчеве з Губкою Ющенко привели Януковича. Після другого заколоту Порошенка втратили Крим і дві області, в подальшому програли Потешному Фюреру з проросійською Хунтою гопників. Завжди у продажних патріотів є аргументи, завжди "праві". По типу: 73% не того обрали. Чекайте, тоді як пояснити, що завжди після ваших дій російська орда з'являється зі страшною бідою? Якийсь владний смітник, куди приходять найганебніші, а різні Швондери і Шарикові їм пропагандистський антураж створюють.


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