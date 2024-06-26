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Марьян Ощановский
Разговоры о лишении украинских мужчин за рубежом статуса беженцев и выплат абсолютно логичны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Мужчин из Украины могут лишить статуса беженцев. Фото из открытых источников
Военнослужащий отметил, что полномасштабная война длится уже более двух лет, мужчины сделали свой выбор – незаконно уехали, бросили собственную страну и стали эмигрантами, а потому они не имеют права эксплуатировать свое украинское происхождение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских должностных лиц не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.
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Ігор
26 июня 2024, 23:41
Коли ці патріоти воюють? Цікаво, що це саме ці патріоти, які разом з заколотниками від партії регіонів завжди приводили проросійських гопників. Спершу помаранчеве з Губкою Ющенко привели Януковича. Після другого заколоту Порошенка втратили Крим і дві області, в подальшому програли Потешному Фюреру з проросійською Хунтою гопників. Завжди у продажних патріотів є аргументи, завжди "праві". По типу: 73% не того обрали. Чекайте, тоді як пояснити, що завжди після ваших дій російська орда з'являється зі страшною бідою? Якийсь владний смітник, куди приходять найганебніші, а різні Швондери і Шарикові їм пропагандистський антураж створюють.