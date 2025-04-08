Должен быть грандиозный скандал: как Трамп может отреагировать на пленных китайцев

В Донецкой области подразделения ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. После этого президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать. Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины.

Китаец в плену

Как отметил военный Тарас Березовец, сейчас должен быть грандиозный скандал.

"Для Трампа – это отличная возможность нажать на болевую точку Китая. Пекин крайне осторожен с поддержкой России и всегда пытался делать это за кулисами. Публичные скандалы, подвергающие сомнению равноудаленность Китая от участников российско-украинской войны — не в интересах Пекина", — говорит Березоавец.

Впрочем, по его словам, все же есть два "но". Во-первых, говорит военный, не факт, что Белый дом захочет сейчас триггерить эту тему, которая поставит в неловкое положение Китай и особенно кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Почему объяснять, думаю, не надо. Второе, официальный Пекин, очевидно, будет отрицать эти факты, утверждая, что он придерживается нейтральной позиции в "конфликте", как так называют нашу войну. В крайнем случае там заявят, что их граждане принимали решение самостоятельно и понесут ответственность на родине", — отметил Березовец.

Он предположил, что в Китае задержанных военных посадят как наемников.

"Это называется размен пешек. Перспективная история, имеющая к нам большую перспективу и наносящая болезненный удар по Китаю и России, не должна быть похоронена", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области.



