Должен быть грандиозный скандал: как Трамп может отреагировать на пленных китайцев

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Ткачик Олеся
В Донецкой области подразделения ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. После этого президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать. Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины.
Китаец в плену
Как отметил военный Тарас Березовец, сейчас должен быть грандиозный скандал.
Впрочем, по его словам, все же есть два "но". Во-первых, говорит военный, не факт, что Белый дом захочет сейчас триггерить эту тему, которая поставит в неловкое положение Китай и особенно кремлевского диктатора Владимира Путина.
Он предположил, что в Китае задержанных военных посадят как наемников.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области.
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