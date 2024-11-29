"Договорняк" и "слив" Донбасса: кто виноват в обвале украинского фронта

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Кречмаровская Наталия
Украина постепенно теряет территории — по данным западных медиа, оккупанты продвигаются едва ли не быстрее всего за всю полномасштабную войну. Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем личном блоге в Telegram объяснил, почему Украина теряет территории, сообщает портал "Комментарии".
Фото портал "Комментарии"
Он пояснил, что вся линия боевого столкновения поделена на зоны ответственности, закрепленные за каждой бригадой, ведь она удерживает этот участок. “И вот здесь уже от каждого подразделения зависит, насколько грамотно будет организована, в нашем случае, оборона и будут ли удержаны территории. Из-за про**ба одной бригады враг может как минимум продвинуться, захватить дополнительные территории, а как максимум, вы можете очень так нех**во подставить своего соседа, который в свою очередь нормально держит рубежи. Таких случаев в последнее время очень много. Очень”, — отметил военный.
По его словам, виноват в таких ситуациях командир бригады, потому что "он хозяин в своем дворе и больше никто кроме него не может навести здесь порядок". Поэтому, по убеждению военного, утвердились стереотипы о бригадах: какая-то "дырява", какая-то наоборот.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, где сыпется фронт.
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