logo

BTC/USD

84049.67

ETH/USD

1584.46

LTC/USD

78.26

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Договорились о встрече: когда и где пройдут переговоры между Украиной и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Договорились о встрече: когда и где пройдут переговоры между Украиной и РФ

Встреча должна пройти 15-16 апреля в Турции

сегодня, 18:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что 15-16 апреля в Анкаре состоится встреча делегации России и Украины по обсуждению вопросов безопасности в Черном море.

Договорились о встрече: когда и где пройдут переговоры между Украиной и РФ

Украина и РФ проведут переговоры. Фото из открытых источников

Согласно сообщению турецкой службы CNN со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве, встреча состоится в турецком штабе Военно-морских сил в Анкаре.

Отмечается, что во время переговоров украинская и российская стороны обсудят вопросы безопасности безопасности в Черном море.

Как известно, 11 апреля специальный представитель президента США Стив Виткофф посетил Россию. В Петербурге Виткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, продолжавшуюся более 4 часов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnnturk.com/turkiye/gundem-karadenizin-guvenligi-15-16-nisanda-deniz-kuvvetlerinde-toplanti-olacak-2269268
Теги:

Новости

Все новости