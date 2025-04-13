Договорились о встрече: когда и где пройдут переговоры между Украиной и РФ

В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что 15-16 апреля в Анкаре состоится встреча делегации России и Украины по обсуждению вопросов безопасности в Черном море.

Украина и РФ проведут переговоры. Фото из открытых источников

Согласно сообщению турецкой службы CNN со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве, встреча состоится в турецком штабе Военно-морских сил в Анкаре.

Отмечается, что во время переговоров украинская и российская стороны обсудят вопросы безопасности безопасности в Черном море.

Как известно, 11 апреля специальный представитель президента США Стив Виткофф посетил Россию. В Петербурге Виткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, продолжавшуюся более 4 часов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.