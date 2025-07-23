Дочь Келлога рассказала, как первая леди США помогла Украине

В сети ходят слухи о том, что первая леди США Мелания Трамп постоянно убеждает своего супруга Дональда Трампа, чтобы тот усилил помощь Украине и защитил "невинных украинцев" от бомб российского диктатора Владимира Путина. На самом деле это действительно так и Мелания Трамп сопереживает украинцам. Об этом рассказала Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation.

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Моббс сейчас проживает в Киеве и как никто другой знает о почти ежедневных бомбардировках города россиянами.

По ее словам, первая леди США настолько повлияла на Дональда Трампа, что он больше не слушает пророссийских сторонников своего "детища" — политического движения MAGA (Make America Great Again), которое было создано во время его первой президентской кампании в 2016 году.

"(Господин Трамп – ред.) глубоко ценит ее советы. У них очень открытые, разговорные отношения, и она является одним из его ближайших советников. Кажется, люди почему-то забывают об этом: возможно, потому, что она очень красивая, или потому, что она не часто бывает в Вашингтоне", — высказалась Моббс.

При этом журналисты The Telegraph обратили внимание, что президент США и лично недавно намекнул, что его жена повлияла на то, как изменилось его отношение к Украине. После этого, он решил предоставить нашей стране дополнительную военную помощь, а также заявил, что может ввести мощные санкции против России.

По мнению Моббс, говорится в материале, Мелания Трамп, которая росла во времена "Железного занавеса" в бывшей Югославии, сейчас может играть ключевую роль, если президент сможет обеспечить длительный мир.

"Когда мы думаем о будущем Украины, или послевоенной Украины, я думаю, что ее влияние может быть очень важным, и она могла бы, и должна бы играть огромную роль", — отметила Моббс.

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