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Кравцев Сергей
В сети ходят слухи о том, что первая леди США Мелания Трамп постоянно убеждает своего супруга Дональда Трампа, чтобы тот усилил помощь Украине и защитил "невинных украинцев" от бомб российского диктатора Владимира Путина. На самом деле это действительно так и Мелания Трамп сопереживает украинцам. Об этом рассказала Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation.
Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: из открытых источников
Моббс сейчас проживает в Киеве и как никто другой знает о почти ежедневных бомбардировках города россиянами.
По ее словам, первая леди США настолько повлияла на Дональда Трампа, что он больше не слушает пророссийских сторонников своего "детища" — политического движения MAGA (Make America Great Again), которое было создано во время его первой президентской кампании в 2016 году.
При этом журналисты The Telegraph обратили внимание, что президент США и лично недавно намекнул, что его жена повлияла на то, как изменилось его отношение к Украине. После этого, он решил предоставить нашей стране дополнительную военную помощь, а также заявил, что может ввести мощные санкции против России.
По мнению Моббс, говорится в материале, Мелания Трамп, которая росла во времена "Железного занавеса" в бывшей Югославии, сейчас может играть ключевую роль, если президент сможет обеспечить длительный мир.
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