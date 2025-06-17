Дочь Келлога после беспощадного обстрела Киева жестко обратилась к Трампу: детали

Дочь советника по Украине и России при американском президенте Кыта Келлога Меган Моббз прокомментировала очередную масштабную атаку РФ на Киев, произошедшую в ночь на 17 июня.

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"Еще одна жуткая ночь в Киеве. [Русский диктатор Владимир] Путин под прикрытием событий на Донбассе будет пытаться усилить обстрелы, надеясь на растерянность и разобщенность Запада", — написала она в соцсетях 17 июня.

Моббз также обратилась в Конгресс США с призывом срочно рассмотреть новый пакет санкций против России, а также активизировать использование остатка в 3,8 миллиарда долларов в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA) — быстрого механизма предоставления оружия, позволяющего оперативно опрокидывать технику из составов армии США.

Кроме PDA, Соединенные Штаты поддерживают Украину через программы USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и FMF (Иностранное военное финансирование), предусматривающие закупку техники у производителей или предоставление грантов и кредитов на оборону.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что оккупанты во время комбинированной атаки выпустили по Киеву и его пригородам 175 дронов, более 14 крылатых и как минимум две баллистические ракеты.

Этот удар стал самым трагичным для столицы Украины после атаки на Охматдет 8 июля 2024 года, когда погибли 33 человека. Для сравнения, 24 апреля 2025 года в результате другого ракетного удара в Киеве погибли 15 человек. Воздушные силы Украины сообщили, что из 472 целей, выпущенных российскими войсками, противовоздушная оборона сбила 428.

Портал "Комментарии" уже писал , что если Соединенные Штаты прекратят поставки Украине систем ПВО и боеприпасов к ним, это создаст серьезную угрозу, считает главред Defense Express Олег Катков. В разговоре с NV он подчеркнул, что в такой ситуации нет способов смягчить последствия — удар будет критическим.