Добровольцы точно будут заинтересованы сбивать "Шахеды": предложение власти поражает

Министерство обороны предлагает гражданам присоединиться к добровольческим группам противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить собственный дом, родных, друзей и соседей от воздушных угроз.

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Кто имеет право поступить

В такие формирования могут вступать граждане Украины в возрасте от 18 лет, проживающие на территории соответствующего общества, где функционирует добровольческое формирование. Кандидаты проходят медицинский, профессиональный и психологический отбор, после чего заключают договор добровольца территориальной обороны. Важно, что в состав групп ПВО принимают только тех, кто не подлежит мобилизации согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" — это могут быть лица, забронированные по состоянию здоровья, возрасту или другим причинам.

Какие условия

Прежде чем присоединиться к группам противовоздушной обороны, нужно стать членом добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ). Для этого заключается контракт, действующий три года. Полный список необходимых документов и детали контракта можно найти на официальном сайте Минобороны.

Что получают добровольцы

Перед подписанием контракта кандидаты проходят тщательный медицинский, психологический и профессиональный отбор. Далее они проходят специализированное обучение в сертифицированных центрах. В их задачи входит только деятельность в сфере противовоздушной обороны – выполнение боевых дежурств в составе единой системы ПВО страны.

Оплата и вознаграждение

Добровольцы получают дополнительное вознаграждение, которое может достигать 100 тысяч гривен в месяц. Однако эта сумма не является фиксированной – выплата производится пропорционально фактическому времени дежурства.

Предусмотрена ли мобилизация

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что этот проект Кабмина направлен на привлечение граждан на добровольной основе. Служба в добровольческих формированиях территориальной обороны является военной службой во время мобилизации, а осуществляется по контракту. По закону "Об основах национального сопротивления", такие формирования военизированы, но добровольны.

Контракт с добровольцами содержит четкий запрет на привлечение их к боевым или другим задачам, кроме предусмотренных проектом. Это означает, что мобилизация добровольцев в рамках этого проекта не предусмотрена.

Кроме того, добровольцы и их семьи получают социальные и пенсионные гарантии на уровне с военнослужащими в соответствии с действующим законодательством.

Как присоединиться

Заинтересованные могут обратиться к командиру добровольческого формирования территориального общества по месту жительства. Если такое формирование отсутствует, инициативу можно подать в местную военную администрацию для создания ДФТГ совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ.

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