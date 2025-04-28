До Сум осталось 25 километров: сколько населенных пунктов захватили россияне

Российские войска стремятся создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Наступление РФ на Сумщину (фото из открытых источников)

Оккупанты совершают атаки с использованием квадроциклов, продвигаясь не только в районах Басовки и Журавки.

"Враг прощупывает и другие отрезки, где также планирует применять такую тактику — тактику мероприятия малых штурмовых групп, и в отдельных случаях это и попытки таких малых штурмовых групп прорваться, используя уже квадроциклы", — добавил Демченко.

Журналистка издания Кордон.Медиа Алена Яцина в комментарии для Эспрессо отметила, что за два месяца российским силам удалось захватить четыре населенных пункта в Сумской области.

"Немного расскажу об этих четырех селах. Новенькое — даже не село, а маленький хутор. Журавка — Хотинского общества. Басовка, в котором нет украинских позиций, видимо, с начала апреля: где-то в первую неделю апреля мы потеряли полностью это село по земле, оставляя только огневой контроль", — прокомментировала журналистка Кордон.

По информации Яциной, в селе Беловоды российские военные находятся уже несколько недель. Они атакуют крайние дома и пытаются прорваться дальше.

"Это не происходят какие-то классические штурмы, а идут малые штурмовые группы врага на квадроциклах, багги, мотоциклах. Россияне врываются, Силы обороны Украины их уничтожают, но кто-то из оккупантов остается невредимым и занимает какую-то позицию. Захватить эти четыре села противника".

Также она подчеркнула, что от линии боевого столкновения до центра Сум осталось всего 25 километров.

"У нас есть село Песчаное, это уже территория Сумской общины, которая расположена под Сумами, туда с позапрошлой недели впервые получила вражеская артиллерия — "Пион", который имеет максимальную дальность 45 км. И уже, пожалуй, две недели как достают дроны. Следующий населенный пункт — Сым, мы верим". это реально удается. Но видим, что усилия не равны и понемногу эта линия движется на Сумы", — добавила Алена Яцина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, кто помогал российским ДРГ проникнуть на Сумщину Служба безопасности задержала на пограничные Сумщины еще двух вражеских приспешников.