До Крыма уже добрались: жена оккупанта пожаловалась на удары ВСУ – аудиоперехват



















Жена российского военного в разговоре со своим мужем, который сейчас на войне в Украине, пожаловалась тому, что украинская армия наступает и уже украинские защитники даже добрались до Крыма, где теперь каждый день слышны взрывы. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на новый перехват разговора российского оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Крым. Фото из открытых источников

Жена оккупанта рассказывает, что очень нервничает из-за непростой ситуации, потому как муж ее подруги уже долго не выходит на связь, воюя в Украине. Также жена заявила, что очень переживает за судьбу своего мужа, понимая, что его ждет нехорошая участь в войне против Украины.

Отметим, еще совсем не так давно оккупанты уверяли россиян, что в аннексированном Крыму находиться полностью безопасно, ведь российские системы ПВО не позволят ВСУ нанести прицельные удары по полуострову. Теперь же постоянные взрывы говорят об обратном. Российские власти теперь начали действовать по другом – после каждого удара они пытаются засекретить все о взрывах, чтобы как можно меньше людей об этом знало.

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