Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к Путину, сообщает, что Россия до конца года может захватить 4 области Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что таких источников в западных СМИ быть не может.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

"Вы уже всюду увидели эту новость. Источник этой новости "человек, знакомый с мышлением путина".

Еще раз проговорю, НЕТ НИКАКИХ ИСТОЧНИКОВ У ЗАПАДНЫХ МЕДИА В КРЕМЛЕ. Их просто не может быть. Там все напуганы так, что не будут на 10 км подходить к западным СМИ и особенно говорить о каких-то мнениях путина", – отмечает нардеп.

Гончаренко отмечает, что по всем переговорам, которые были между Украиной и Россией – а иногда это были люди очень близкие к Путину, ни разу они не действовали самостоятельно, каждый шаг был согласован напрямую.

"Поэтому в этом плане не читайте утром газет", – резюмировал нардеп.

Напомним, что Bloomberg со ссылкой на свои источники опубликовал новость, что российский диктатор Владимир Путин уверен, что его армия способна прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре области, на которые он претендует.

СМИ отмечает, что это означает, что Путин вряд ли предложит Дональду Трампу какие-либо значительные уступки во время телефонного разговора двух лидеров, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться добиться урегулирования независимо от этого.

Bloomberg обращает внимание, растет ощущение, что усилия США по навязыванию прекращения огня достигли кульминации, и чиновники в Европе не уверены, будет ли Трамп усиливать давление на Россию, или просто "перейдет к следующему вызову, если терпит неудачу".

"Несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это потребуется для достижения его целей, и, по словам двух других людей, близких к Кремлю, он оптимистично относится к перспективе дальнейших санкций со стороны США", — говорится в публикации.