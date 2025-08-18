До капитуляции один шаг: озвучен страшный прогноз результатов встречи Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп может попытаться возложить ответственность за неудачную встречу с Путиным на президента Украины Зеленского, с которым он встретится в Вашингтоне 18 августа. Такое мнение выразил политолог Алексей Буряченко в эфире 24 Канала, отметив, что дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от позиции Европы.

Фото: из открытых источников

"Трамп может предложить Зеленскому мирное соглашение. Если он согласится, то США возьмут на себя тяжелую работу по России, получив за это выгоды, о которых шла речь на Аляске", — пояснил Буряченко.

Существует и другой вариант развития событий: Зеленскому могут озвучить предложение России, которое ранее изложило Reuters — заморозить большинство линий фронта, если украинские войска выйдут из Донбасса. Однако, по убеждению политолога, Зеленский не согласится на такое условие. В этом случае на первый план выйдут европейские партнеры Украины.

"Европа может стать тем фактором, который определит дальнейшее развитие ситуации. Во время саммита на Аляске Украина вместе с Европой очертили свои "красные линии" перед Трампом", — добавил Буряченко.

Политолог также отметил, что хотя Трамп и Путин обсуждали ситуацию по Украине, отсутствие принудительного решения для Киева является положительным моментом. По словам Буряченко, американцы осознают нереалистичность требования к Украине принять условия России по капитуляции.

"Сейчас перед Европой стоит вопрос, действительно ли она разделяет ценности с Украиной. Если Европа снизит свою поддержку Украины из-за давления со стороны США или России, ситуация станет критической", — отметил политолог.

