До какого срока нужно заморозить войну, чтобы она точно была остановлена

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Ткачик Олеся
25 марта 2025 г. вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных в РФ. От мобилизации на 100% застрахованы только работники ВПК и силовики, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, важно обратить внимание именно на силовиков: опора режима должна защищать режим и ее покупают не столько поднятием зарплат, сколько тем, что они не будут воевать.
Переговоры Украины и РФ
Все остальные, подчеркивает Денисенко, так или иначе подпадают под мобилизацию, даже госорганы, хотя на центральном уровне бронь теряет всего 5%, а на нижнем региональном уровне 30% работников. Собственно, добавляет эксперт, этот шаг – признак того, что власть в центре испытывает окончательное исчерпывание тех, кого условно можно назвать добровольцами-контрактниками.
Иными словами, одолевает политолог, российские власти готовят фундамент для возможности провести еще одну волну мобилизации. При этом выплаты мобилизованным будут значительно меньше выплат контрактникам. Они не будут нулевыми, власти что-то дадут, но это явно будут не нынешние 20 тыс. долларов, добавил эксперт.
Впрочем, Денисенко добавил, что все же неизвестно, будет ли проведена эта мобилизация в конце весны, ведь российские центры не готовы переварить одновременно и призывников и контрактников.
Пока, подчеркивает политолог, можем констатировать только две важные вещи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве началась бусификация.
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