До какого срока нужно заморозить войну, чтобы она точно была остановлена

25 марта 2025 г. вступают в силу новые правила бронирования военнообязанных в РФ. От мобилизации на 100% застрахованы только работники ВПК и силовики, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, важно обратить внимание именно на силовиков: опора режима должна защищать режим и ее покупают не столько поднятием зарплат, сколько тем, что они не будут воевать.

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Все остальные, подчеркивает Денисенко, так или иначе подпадают под мобилизацию, даже госорганы, хотя на центральном уровне бронь теряет всего 5%, а на нижнем региональном уровне 30% работников. Собственно, добавляет эксперт, этот шаг – признак того, что власть в центре испытывает окончательное исчерпывание тех, кого условно можно назвать добровольцами-контрактниками.

"Последняя попытка вытянуть относительно большие массы людей из-за списания банковских долгов до 90 тыс долларов (вступила в действие только для новых контрактников с 01.12.24) явно не будет слишком массовой. Я считаю, что расчет идет о максимуме 100-200 тысяч новых контрактников, что сопоставимо с планом по набору рекрутов на 2.5-5 месяцев. Это обойдется российскому бюджету в 1-2 трлн рублей", — говорит Денисенко.

Иными словами, одолевает политолог, российские власти готовят фундамент для возможности провести еще одну волну мобилизации. При этом выплаты мобилизованным будут значительно меньше выплат контрактникам. Они не будут нулевыми, власти что-то дадут, но это явно будут не нынешние 20 тыс. долларов, добавил эксперт.

Впрочем, Денисенко добавил, что все же неизвестно, будет ли проведена эта мобилизация в конце весны, ведь российские центры не готовы переварить одновременно и призывников и контрактников.

Пока, подчеркивает политолог, можем констатировать только две важные вещи.

Если до мая мы не выйдем на заморозку конфликта, вероятность его затягивания еще на месяце (год) резко возрастает. Россияне сейчас готовятся к обоим сценариям (заморозка и не заморозка), и поэтому уже сейчас начинают планово готовиться к продолжению войны", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве началась бусификация.



