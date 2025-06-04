До большого города рукой подать: аналитики сообщают о стремительном продвижении РФ на Сумщине

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Лиля Воробьева
Продвижение армии государства-агрессора РФ на территории Сумской области продолжается. По данным аналитического ресурса DeepState, противнику удалось установить контроль над селами Андреевка и Водологи, а также закрепиться в этих населенных пунктах.
Ситуация в Сумской области (фото из открытых источников)
Как сообщают аналитики, успех российских сил обусловлен численным преимуществом пехоты, которое они активно привлекают в боевых действиях.
Кроме того, под давлением российских войск оказался отрезок Яблоновка-Юнаковка.
Аналитики также отмечают критичность ситуации, вызванной быстрым продвижением российских войск на расстояние 20-25 километров, с которой они потенциально могут совершать удары по Сумам с помощью FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска снова пытались прорваться на территорию Сумской области , однако реализовать задуманное полностью им не удалось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сложившуюся ситуацию на северном фронте.
По словам главы государства, наступление на Сумщину было частью первоначального плана России еще с начала широкомасштабного вторжения. Сегодняшние атаки – это лишь очередная волна в рамках той же стратегии. Военное командование Украины было проинформировано о возможных сценариях, так что не произошло ничего неожиданного.
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