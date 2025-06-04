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До большого города рукой подать: аналитики сообщают о стремительном продвижении РФ на Сумщине

РФ выходит на дистанцию в 20-25 километрах от Сум.

4 июня 2025, 22:53
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Лиля Воробьева


Продвижение армии государства-агрессора РФ на территории Сумской области продолжается. По данным аналитического ресурса DeepState, противнику удалось установить контроль над селами Андреевка и Водологи, а также закрепиться в этих населенных пунктах.

До большого города рукой подать: аналитики сообщают о стремительном продвижении РФ на Сумщине

Ситуация в Сумской области (фото из открытых источников)

Как сообщают аналитики, успех российских сил обусловлен численным преимуществом пехоты, которое они активно привлекают в боевых действиях.

"Сейчас на стадии уточнения находится ситуация в Кондратовке, где было зафиксировано присутствие вражеской пехоты. Однако бойцы Сил Обороны активно ведут по ней огонь и не позволяют противнику закрепиться. Похожая ситуация и в Алексеевке: предварительно известно, что оккупанты захватили северную часть села и по всей видимости полностью его окупают. отнесено к красной зоне", — говорится в сообщении.

Кроме того, под давлением российских войск оказался отрезок Яблоновка-Юнаковка.

"На Яблоновку противник наступает со стороны Беловодов и с участка между Беловодами и Локней. В Юнаковку они заходят на северные окраины, однако, как мы уже сообщали ранее, закрепиться им там не удается, ведь населенный пункт прежде был полностью разрушен", — сообщает DeepState.

Аналитики также отмечают критичность ситуации, вызванной быстрым продвижением российских войск на расстояние 20-25 километров, с которой они потенциально могут совершать удары по Сумам с помощью FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением.

"Силы Обороны прилагают усилия, чтобы остановить давление противника и не допустить его дальнейшего проникновения в глубь украинской территории", — подытожили в DeepState.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска снова пытались прорваться на территорию Сумской области , однако реализовать задуманное полностью им не удалось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сложившуюся ситуацию на северном фронте.

По словам главы государства, наступление на Сумщину было частью первоначального плана России еще с начала широкомасштабного вторжения. Сегодняшние атаки – это лишь очередная волна в рамках той же стратегии. Военное командование Украины было проинформировано о возможных сценариях, так что не произошло ничего неожиданного.

"Наши военные прекрасно понимают, что происходит, и работают максимально эффективно. Мы еще раньше предполагали, что Россия может сделать ставку именно на это направление. Наряду с Харьковщиной, Востоком и Запорожским фронтом Сумщина также рассматривается врагом как стратегическая цель", — отметил Зеленский.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21955
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