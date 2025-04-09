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До 5 июня нужно повторно пройти ВВК: кто должен это сделать по закону

К лету все ограниченно пригодны должны пройти повторно ВВК: как это сделать

сегодня, 15:48
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Недилько Ксения

В Минобороны Украины сообщили, что до 5 июня все ограниченно пригодные мужчины должны пройти повторно военно-врачебную комиссию (ВВК). Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 получил решение об ограниченной пригодности к военной службе, отмечают в ведомстве.

До 5 июня нужно повторно пройти ВВК: кто должен это сделать по закону

Иллюстративное фото

Что делать:

1. Получите направление на ВВК:

- через приложение Резерв

- в ТЦК и СП (лично)

2. Пройдите комиссию в медучреждении.

3. Получите новое решение: подходящий или неподходящий.

Крайний срок – 5 июня 2025 включительно.

"Не медлите – процедура обязательна по закону", – отмечают в Минобороны Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась.

На фоне интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил, что вооруженные силы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, почему мобилизация в Украине провалилась, а украинцы не хотят уходить на фронт.

"Когда через год полномасштабного вторжения я подал законопроект о демобилизации все кричали, что я враг и так не надо делать. Потому что мы почему-то проигрываем в войне. Но давайте разумно: Именно тогда с мобилизацией было все ок. Сразу после начались бусики, схватки на улицах, охота и так далее. А почему? Потому что люди поняли, что военные — самый незащищенный слой населения. Наиболее ограниченный. Наиболее закрепощенный", — подчеркнул нардеп.

Он отметил, что люди перестали мобилизоваться, потому что поняли, что "этому не видно ни конца, ни края".                                             

 



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