Днепровский криминалитет взял под контроль рынок нелегальной эвакуации - СМИ

После введения военного положения выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины ограничен. Спрос на нелегальный выезд из страны рождает предложение и дает простор для уголовной деятельности. Яркие примеры объявлений о нелегальной эвакуации недавно опубликовала известная в Днепре волонтер, советник председателя областного совета Наталья Хазан. В скринах сообщений из разных ТГ-каналов мужчинам призывного возраста предлагают уехать в Европу, обещают "доступную цену" и "безопасный проезд".

Выезд мужчин за границу (фото из открытых источников)

Как пишет редакция "Фактов". Главное, наряду с выездом в Европу с территорий, подконтрольных Украине, рекламируется и выезд из псевдо-республики "л/днр" с последующим выездом на территорию россии и в другие страны.

"Интересно, что несколько лет назад подобным образом в Днепре рекламировали нелегальные поездки во временно оккупированный Крым, попасть в который на автотранспорте законным образом было практически невозможно. Самодельные объявления беспощадно удаляли городские коммунальные службы, однако предложений было буквально море. Выяснилось также, что нелегальные перевозки на занятый врагом полуостров оседлали структуры Сергея Олейника, "называемый Умка" и Александра Петровского, "называемый Нарик", которые некоторые СМИ связывают с криминальным миром", — говорится в статье редакции.

Также отмечается, что черные перевозки в Крым предусматривают налаженную координацию организаторов схемы с силовиками страны-агрессора. Известно также, что связи криминалитета не ограничены границами, а воровской мир бывшего СССР сейчас работает на интересы россии.

Как пишет редакция "Фактов". Главное, после полномасштабного вторжения россии, "Нарик" и его приближенные бежали из Украины и уже отличились в жестокой драке в Австрии.

"А „Умку“, который в прошлом году был задержан в рамках кампании против „воров в законе“ и был снова задержан на днях на Закарпатье", — говорится в материале.

"По многочисленным неофициальным сообщениям они массово кидают потенциальных беглецов, которым перед этим предлагают перебраться через границу… Понятно, что пострадавшие не пойдут жаловаться и не готовы публично говорить о жестоком обмане. В результате мошенническая схема процветает", — пишет редакция.

Как пишут "Факты". Главное со ссылкой на источники, криминальный бизнес Умки-Нарика также связан с так называемыми колл-центрами, с помощью которых доверчивых пенсионеров массово разводили на деньги.

"Начало войны не сдержало аппетиты. Дошло до того, что мошенники из колл-центров стали „собирать деньги“ от имени Виталия Кима. Возмущенный глава региона серьезно посоветовал мошенникам сдержать свою активность, или как минимум перейти на россию. В противном случае пообещал возмездие по законам военного времени", — резюмирует редакция издания.

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