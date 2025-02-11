Днепропетровщине грозит большая опасность: к каким действиям готовятся оккупанты

В Новопавловском направлении российские оккупационные силы готовятся к масштабному наступлению на последнюю линию обороны на границе Днепропетровской области. Об этом сообщили в 46-й отдельной аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Основные усилия противник сосредотачивает на направлениях Серебряное-Троицкое-Горохово и Новоезаветовка-Котляровка, с целью прорыва на границы Днепропетровской области. Ожидается штурм оборонительных линий на рубежах Сергеевка-Новоподгородное-Муравка-Дачное, что позволит врагу выйти на оперативное пространство.

Также отмечено, что важной целью врага является недопущение формирования полноценных оборонных линий ВСУ в глубине области. Благодаря широкому освещению и публикациям некоторые новые фортификационные сооружения на юге уже изменили свои расположения на 90 градусов, готовя их для отражения возможного наступления российских войск.

ВСУ также отмечают, что на другом фронте, в Андреевке, враг фактически захватил территорию, а основные боевые действия сосредоточены к северу от дороги Донецк-Запорожье.

К югу от этой линии боевые действия не прекращаются, но носят спорадический характер. Атаки с позиций Новый Комар-Раздольное-Зеленовка значительно уменьшились, и этот сектор остается в ожидании дальнейших решений на севере.

Также появилась информация, что российские войска перемещают гусеничную технику из Донецка, не отмеченную тактическими маркировками. Это может свидетельствовать о формировании резерва и возможной ударной группировки в Запорожской области, в частности, на линии Гуляйполе — Новопавловское направление.

По словам Петра Андрющенко, руководителя "Центра изучения оккупации", активные перемещения войск на территории Розовского и Пологовского районов могут указывать на подготовку резервов, а основное направление, на которое ориентированы россияне, это Никольская община в Мариупольском районе.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский военный Александр Солонько рассказал об удачной операции сил обороны на Покровском направлении. По его словам, это пример того, что украинские силы учатся новым действиям, несмотря на постоянное наступление россиян.