Российские войска ночью 28 июля атаковали несколько районов Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали люди, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, Никопольский район подвергся атакам беспилотников и артиллерии. Пострадали Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская общины.

Фото: из открытых источников

Два человека – 15-летняя девушка и 49-летняя женщина – получили ранения и проходят амбулаторное лечение.

Огонь вызвал пожары, повреждены школа, многоквартирный дом, три частных жилых здания, хозяйственные постройки и линия электропередач.

Враг также обстрелял Синельниковский район, нанося удары FPV-дронами по Межевскому обществу. Повреждены сельхозпредприятие, административное здание, автомобиль, а также загорелась сухая трава.

В ночных атаках россиян пострадали Киев, Кропивницкий и Хмельницкая область. В Дарницком районе столицы несколько человек получили ранения, повреждены жилые дома.

В Кропивницком взрывы повлекли пожар и повредили областную филармонию, пострадавших нет.

В Староконстантине Хмельницкой области также раздались взрывы.

Кроме того, 28 июля утром из самолетов МиГ-31 были запущены две аэробалистические ракеты "Кинжал". По всей стране объявляли воздушную тревогу.

Как уже писали "Комментарии", сначала после начала войны в Украине экономика РФ держалась на плаву, иногда даже перегревалась, но четко видны структурные проблемы. Аналитики прогнозируют потребительский спад в 2025 году. В то же время Москва сосредотачивает ресурсы на военных расходах, оставляя гражданский сектор без внимания. Например, во время церемонии с участием Путина на атомной подлодке "Борей-А" продажи автомобилей в июне упали на 30%.