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Клименко Елена
Российские войска ночью 28 июля атаковали несколько районов Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали люди, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, Никопольский район подвергся атакам беспилотников и артиллерии. Пострадали Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская общины.
Фото: из открытых источников
Два человека – 15-летняя девушка и 49-летняя женщина – получили ранения и проходят амбулаторное лечение.
Огонь вызвал пожары, повреждены школа, многоквартирный дом, три частных жилых здания, хозяйственные постройки и линия электропередач.
Враг также обстрелял Синельниковский район, нанося удары FPV-дронами по Межевскому обществу. Повреждены сельхозпредприятие, административное здание, автомобиль, а также загорелась сухая трава.
В ночных атаках россиян пострадали Киев, Кропивницкий и Хмельницкая область. В Дарницком районе столицы несколько человек получили ранения, повреждены жилые дома.
В Кропивницком взрывы повлекли пожар и повредили областную филармонию, пострадавших нет.
В Староконстантине Хмельницкой области также раздались взрывы.
Кроме того, 28 июля утром из самолетов МиГ-31 были запущены две аэробалистические ракеты "Кинжал". По всей стране объявляли воздушную тревогу.
Как уже писали "Комментарии", сначала после начала войны в Украине экономика РФ держалась на плаву, иногда даже перегревалась, но четко видны структурные проблемы. Аналитики прогнозируют потребительский спад в 2025 году. В то же время Москва сосредотачивает ресурсы на военных расходах, оставляя гражданский сектор без внимания. Например, во время церемонии с участием Путина на атомной подлодке "Борей-А" продажи автомобилей в июне упали на 30%.