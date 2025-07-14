Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору 50 дней дедлайна, чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В противном случае Трамп пообещал наложить вторичные санкции на Россию в размере 100% пошлин на страну-агрессора и ее торговых партнеров.

«Днепр или Краматорск»: названы города, до которых россияне смогут дойти, не нарушая «дедлайн» Трампа

В Украине уже называют этот термин "карт бланшем" для Путина, который сможет спокойно совершать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.

"50 дней – это уже сентябрь. Который прекрасно укладывается в план летней наступательной кампании Путина. Ну, просто чтобы в очередной раз не очаровывались снова", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Нардепка Марьяна Безуглая вообще назвала города, которые будут под угрозой штурмов и оккупации россиян за это время.

"Без оптимизма, что означает эта "игра": Трамп дал путину еще 50 дней для захвата Украины. Ну а дальше, увидим. Так что карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск – все такое аппетитное", – отмечает нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Трамп отказался отвечать на вопрос о том, как он поступит в случае последующей эскалации войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с генсеком НАТО Мартином Рютте.

"Если Путин продолжит эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ?", — задал вопрос репортер.

"В чем?", — уточнил президент США.

"Как далеко вы готовы зайти, если Путин будет еще сильнее бомбить в ближайшие дни?", — переспросил репортер.

"Не задавайте такого вопроса", — ответил Трамп, заявляя, что гибнет очень много людей и это (войну,-ред.) нужно остановить.