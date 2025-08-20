Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал очередное скандальное заявление в соцсети Х. Он в оскорбительной форме отреагировал на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки военных подразделений в поддержку Украины.

Медведев назвал Макрона "безмозглым галльским петухом", который "не может отказаться от идеи отправить войска на Украину". Бывший президент РФ повторил позицию Кремля, что Москва "категорически не примет присутствия никаких натовских миротворцев" на украинской территории, назвав такие предложения "неприемлемыми гарантиями безопасности".







Несмотря на это, по словам Медведева, французский лидер "продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника".

Оскорбительные выпады в адрес Макрона демонстрируют агрессивную риторику российских высокопоставленных должностных лиц и их попытку дискредитировать западных союзников Украины, которые публично поддерживают идею усиления помощи Киеву.

