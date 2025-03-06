logo

BTC/USD

90140.10

ETH/USD

2239.93

LTC/USD

104.62

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Для Зеленского и Путина это будет неожиданно: чего хочет достичь Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Для Зеленского и Путина это будет неожиданно: чего хочет достичь Трамп

Спецпредставитель Келлог объяснил главную задачу Трампа в завершении войны в Украине

сегодня, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям относительно видения США, как может закончиться война, пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Для Зеленского и Путина это будет неожиданно: чего хочет достичь Трамп

Фото портал "Комментарии"

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону.

Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны.

Издание отмечает, что участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижения справедливого и устойчивого мира, обеспечения его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, вызванных войной.

Напомним, что во вторник, 4 марта, стало известно, как писал портал "Комментарии", что администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для восстановления Америкой военной помощи Украина должна сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон, Европа и Киев не могут продолжать войну до бесконечности.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп "пытается прислать очень четкое сообщение: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом по минеральному соглашению". Вэнс убежден, что подписание рамочного соглашения об украинских редкоземельных минералах возможно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/324985-zadanie-posadit-obe-storony-za-stol-peregovorov-kit-kellog
Теги:

Новости

Все новости