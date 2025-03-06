Для Зеленского и Путина это будет неожиданно: чего хочет достичь Трамп

Специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям относительно видения США, как может закончиться война, пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Фото портал "Комментарии"

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону.

Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны.

Издание отмечает, что участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижения справедливого и устойчивого мира, обеспечения его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, вызванных войной.

Напомним, что во вторник, 4 марта, стало известно, как писал портал "Комментарии", что администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для восстановления Америкой военной помощи Украина должна сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон, Европа и Киев не могут продолжать войну до бесконечности.

Вице-президент США подчеркнул, что Трамп "пытается прислать очень четкое сообщение: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом по минеральному соглашению". Вэнс убежден, что подписание рамочного соглашения об украинских редкоземельных минералах возможно.



