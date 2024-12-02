Для Украины готовят «чеченский мирный план»: что он предполагает

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Ткачик Олеся
Назначение отставного генерала Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине и России, инициированное Дональдом Трампом, может угрожать Украине "чеченским сценарием". Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Львовской мануфактуре новостей".
Переговоры Украины и РФ
Дикий также подверг критике идею "корейского сценария", которую поддерживают некоторые западные политики. Он напомнил, что в 1953 году война на Корейском полуострове была заморожена из-за обоюдного согласия США и СССР, которые больше не заинтересованы в конфликте. Однако, по его словам, ситуация с Украиной принципиально иная.
По его словам, для России существование независимой, преуспевающей Украины, которая движется в ЕС, – это неприемлемо. Даже с отрезанными оккупированными территориями Москва не даст нам спокойно жить. Те, кто верит в такую возможность, просто не понимают логики российских властей, считает эксперт.
Дикий убежден, что предложенная заморозка конфликта по плану Трампа-Келлога больше напоминает "вьетнамский сценарий". Он напомнил, что после ухода американских войск из Южного Вьетнама коммунистический Северный Вьетнам быстро нарушил договоренности и захватил страну.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирный план Трампа набирает четкие очертания и становится понятно, что предложат Украине.
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