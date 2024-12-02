Для Украины готовят «чеченский мирный план»: что он предполагает

Назначение отставного генерала Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине и России, инициированное Дональдом Трампом, может угрожать Украине "чеченским сценарием". Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Львовской мануфактуре новостей".

Переговоры Украины и РФ

"Если бы этот план Трампа сработал, то есть если бы Россия на него согласилась, то ничего хорошего нам этот план не несет. Это просто отложенная смерть. Отложена на год-два, но не более того", — убежден эксперт.

Дикий также подверг критике идею "корейского сценария", которую поддерживают некоторые западные политики. Он напомнил, что в 1953 году война на Корейском полуострове была заморожена из-за обоюдного согласия США и СССР, которые больше не заинтересованы в конфликте. Однако, по его словам, ситуация с Украиной принципиально иная.

По его словам, для России существование независимой, преуспевающей Украины, которая движется в ЕС, – это неприемлемо. Даже с отрезанными оккупированными территориями Москва не даст нам спокойно жить. Те, кто верит в такую возможность, просто не понимают логики российских властей, считает эксперт.

Дикий убежден, что предложенная заморозка конфликта по плану Трампа-Келлога больше напоминает "вьетнамский сценарий". Он напомнил, что после ухода американских войск из Южного Вьетнама коммунистический Северный Вьетнам быстро нарушил договоренности и захватил страну.

"Тем, кто у нас надеется на трамповский мир, нужно четко понимать, что нам предлагают не корейский вариант, нам предлагают вьетнамский вариант или он же чеченский. У Путина уже есть своя собственная история успеха... Они подписали перемирие с Чечней после первой проигранной Россией чеченской войны и использовали это перемирие исключительно для того, чтобы изолировать Чечню, развалить ее изнутри, а тем временем перегруппировать свою армию, сделать работу над ошибками и уже во второй раз прийти окончательно.Вот это то, что нас ждет в случае, если бы стал возможным этот условный трамповский мир", — убежден Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирный план Трампа набирает четкие очертания и становится понятно, что предложат Украине.



