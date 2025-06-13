Для украинцев это должно стать шоком: оккупанты прорвались в новую область

Россия не сбавляет темпы наступления — пытается давить на всех участках фронта. Одной из угроз называли выход оккупантов в административные границы Днепропетровской области и продвижение вглубь региона.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Российские войска впервые за три года войны вошли в Днепропетровскую область, пишет издание The New York Times, отмечая при этом, что такая ситуация сигнализирует о способности войска РФ продолжать расширять боевые действия.

Издание, со ссылкой на информацию от трех украинских воюющих в этом районе офицеров, пишет, что небольшие отряды российских солдат, продвигаясь на запад из Донецкой области, начали пересекать границы соседней Днепропетровской в минувшие выходные.

По данным вашингтонского Института изучения войны, российские войска закрепились в этом районе.

Относительно дальнейших действий оккупантов мысли несколько отличаются. Издание предполагает, что Россия вряд ли попытается захватить новый регион. В РФ раньше давали понять, что не планируют это делать. Некоторые военные аналитики и украинские солдаты, как отмечает издание, считают это наступление символическим и стратегическим. Отмечают, что наступление направлено на подрыв морального духа украинцев путем прорыва в новый регион и — на усиление обороны в соседних районах.

Однако реализация этих целей, вероятно, еще больше расширит поле сражения в войне.

"Офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады Вооруженных сил Украины, которая сейчас отражает российские наступления на Днепропетровскую область, сказал, что Россия накопила "много сил" в этом районе, и что он ожидает, что они будут продвигаться глубже в регион", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский рассказал об успехах на фронте.



