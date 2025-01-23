Для россиян все закончится поражением: дипломат рассказал о переломном моменте в войне

Когда новый президент США Дональд Трамп осознает, что российскому диктатору Владимиру Путину надо дать жесткий ответ, а не искать понимание и зазывать на переговоры, тогда пойдет нормальный процесс, который для россиян закончится поражением. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "КИЕВ24" озвучил бывший посол Украины в США (2015-2019 годы), дипломат Валерий Чалый.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Против силы действует только сила. Надо сформировать силу для того, чтобы Путину по морде раз дать сильно, что еще ни разу не было за это время. Путин гопник, он действует как гопник и все его окружение, а гопник пока не получит, он не остановится. Захочет ли этого Дональд Трамп, мы не знаем", — поделился мнением дипломат.

Валерий Чалый отметил, что за Дональдом Трампом стоит бизнес, поэтому он планирует лишь санкционное давление на Россию, но, если действовать быстро, то увеличение добычи нефти и падение цен на нее может навредить РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский поделился своим мнением о потенциале Дональда Трампа в завершении войны в Украине. По его словам, у президента США есть все шансы выйти из этой ситуации победителем, если сможет продемонстрировать решительность и стратегическое преимущество. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает ключевым защитником Европы и стран НАТО от агрессии России.



