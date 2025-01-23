Для россиян все закончится поражением: дипломат рассказал о переломном моменте в войне

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Кравцев Сергей
Когда новый президент США Дональд Трамп осознает, что российскому диктатору Владимиру Путину надо дать жесткий ответ, а не искать понимание и зазывать на переговоры, тогда пойдет нормальный процесс, который для россиян закончится поражением. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "КИЕВ24" озвучил бывший посол Украины в США (2015-2019 годы), дипломат Валерий Чалый.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Валерий Чалый отметил, что за Дональдом Трампом стоит бизнес, поэтому он планирует лишь санкционное давление на Россию, но, если действовать быстро, то увеличение добычи нефти и падение цен на нее может навредить РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — многие в мире с нетерпением ожидали инаугурации президента США Дональда Трампа, надеясь на какие-то позитивные сдвиги в решении вопроса с войной в Украине, но боевые действия продолжаются и нет предпосылок, что они вскоре могут закончиться. Так канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, и союзники должны обеспечить нашей стране безопасное будущее. Об этом политик сказал в интервью Rheinische Post.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский поделился своим мнением о потенциале Дональда Трампа в завершении войны в Украине. По его словам, у президента США есть все шансы выйти из этой ситуации победителем, если сможет продемонстрировать решительность и стратегическое преимущество. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает ключевым защитником Европы и стран НАТО от агрессии России.
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