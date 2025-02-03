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Для России могут готовить "сирийский сценарий": когда США запустят его

Вероятно, США взяли курс на отстранение Путина от власти

сегодня, 16:46
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Ткачик Олеся

Государственный секретарь США Марко Рубио в очередной раз подчеркнул, что война между Россией и Украиной должна завершиться дипломатическим путем. Он подчеркнул важность жесткой дипломатии и отметил, что обе стороны должны пойти на определенные уступки. Как отметил в эфире 24 канала политолог Тарас Загородний, американский президент Дональд Трамп как прагматик стремится прекратить боевые действия на линии разграничения и начать переговорный процесс, однако Кремль пока категорически против этого. В то же время, США могут оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, хотя сами россияне, вероятно, не осознают масштабов кризиса внутри своей страны.

Для России могут готовить "сирийский сценарий": когда США запустят его

Путин и Трамп

При этом политолог подчеркнул, что реализация концепции уступок, о которой говорил Рубио, возможна только в случае отстранения диктатора Владимира Путина от власти.

"Для того чтобы выйти на позицию, как сказал Рубио, что кто-то должен уступить, надо убрать Владимира Путина. Если США начнут убирать Путина, я думаю, что в России начнется сирийский сценарий. В частности, на Кавказе может достаточно быстро начаться война", – отметил эксперт.

Кроме того, Загородний призвал не воспринимать заявление Рубио как угрожающее Украине. По его убеждению, стратегия, которую определяют США, в частности Трамп, выгодна для Киева, однако Украине нужно продолжать наносить удары по России. Дестабилизация логистики страны-агрессора, проблемы с экспортом нефти и другие экономические трудности могут вынудить Кремль идти на уступки, считает Загородний.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что переговоры с Россией возможны только с позиций, которые существовали по состоянию на 24 февраля 2022 года. В то же время, мирный план Украины, одобренный ООН, предусматривает полный вывод российских войск, выплату репараций и другие условия.

С другой стороны, российские представители продолжают настаивать, что ключевым фактором для предстоящих переговоров является не территориальный вопрос, а так называемые "первопричины войны", среди которых они называют "экспансию НАТО на Восток".

Политолог считает, что эти заявления не что иное, как иллюзии Кремля. По его мнению, учитывая риторику Трампа, новая администрация Белого дома может взять курс на устранение Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на какие уступки готов пойти Зеленский ради мира.




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Источник: https://24tv.ua/rubio-pro-peregovori-rosiyeyu-pro-yaki-postupki-govoriv_n2744291
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