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Для РФ сейчас нет смысла останавливаться: что задумал Путин идеей о "перемирии в небе"

Иван Ступак считает, что России невыгодно полностью прекращать военные действия.

6 августа 2025, 16:15
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Клименко Елена

Кремлевский лидер Владимир Путин может предложить США временное 10-дневное "воздушное перемирие". Об этом в эфире "Radio NV" рассказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Для РФ сейчас нет смысла останавливаться: что задумал Путин идеей о "перемирии в небе"

Фото: из открытых источников

По его словам, во время такого перемирия Украина не будет атаковать Россию дронами, а РФ не будет наносить удары по украинским объектам. Это может произвести впечатление "большой победы" для Дональда Трампа.

"Путин готов слушать и демонстрирует определенную готовность к миру. Я не вижу смысла вводить новые санкции, чтобы не разрушить переговорный процесс. Однако наземные бои будут продолжаться", – объяснил эксперт.

Ступак добавил, что после 10 дней или даже раньше атаки по объектам инфраструктуры возобновятся. Трамп снова может выступить с ультиматумами, а Путин получит время для укрепления позиций на фронтах.

"У России нет причин останавливать наступление сейчас, ведь они продвигаются в Запорожской и частично в Днепропетровской областях. Для них увлечение Покровской кажется легкой целью", — отметил эксперт.

Ранее Путин встретился со спецпредставителем США Стивом Виткоффом. По данным CNN, незадолго до этого Трамп сомневался в том, что российский президент действительно стремится завершить войну. Bloomberg также сообщал, что предложение перемирия со стороны России может быть скорее жестом для Трампа, чем реальной готовностью покончить с конфликтом.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X заявил, что украинские беженцы в стране получают слишком обильную помощь, намекнув на возможное ее сокращение.



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