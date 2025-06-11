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Для РФ больше нет ограничений: Безуглая о планах Путина на Киев

Безуглая рассказала о следующих планах Кремля и указала, кто не помешал Путину

сегодня, 14:58
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Кречмаровская Наталия

Российские войска продолжают наступление в Сумской области. Однако это наступление можно рассматривать не как атаку на Сумы, а как атаку на Киев. Фронт в 300 км от Киева, сообщила народная депутат Украины Марьяна Безуглая.

Для РФ больше нет ограничений: Безуглая о планах Путина на Киев

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, сверхагрессивное поведение России во время заявленных Трампом "мирных переговоров" на самом деле вполне логично. Россияне, как отметила она, не демонстрируют желание мира и совсем не мимикрируют под тему мира, ведь не собираются завершать войну. Безуглая убеждена, что они только начали, а дальше будет Европа.

"Сейчас Россия все наглее с каждым днем растягивает пределы американской реакции, проверяя, где в нынешнем контексте у США могут быть красные линии — и могут ли они вообще быть. Атака за атакой, уничтожение гражданских, новые наступления вглубь Украины — агрессивнее с каждым днем, а США не рвутся к действиям. Все барьеры еще раз сняты. Нет ограничений для РФ. Этап пройден”, — убеждена народная избранница.

По ее словам, оккупанты дальше наоборот будут делать еще больше, еще наглее, еще амбициознее. Их цель – забрать еще и все, пока продолжается "окно возможностей", а мир перестраивается под следующие реалии.

"Кто не заметил — новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния. Фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева, россияне без красных линий — кроме разве что применение ядерного оружия. Пока что", — отметила она. 

Безуглая подчеркнула, что это реалии и прямые последствия отказа США от роли "мирового полицейского" и начала превращения в еще одну тоталитарную страну.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему оккупанты быстро продвигаются в Сумской области.




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Источник: https://t.me/marybezuhla/3727
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