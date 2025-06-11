Для РФ больше нет ограничений: Безуглая о планах Путина на Киев

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Кречмаровская Наталия
Российские войска продолжают наступление в Сумской области. Однако это наступление можно рассматривать не как атаку на Сумы, а как атаку на Киев. Фронт в 300 км от Киева, сообщила народная депутат Украины Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
По ее словам, сверхагрессивное поведение России во время заявленных Трампом "мирных переговоров" на самом деле вполне логично. Россияне, как отметила она, не демонстрируют желание мира и совсем не мимикрируют под тему мира, ведь не собираются завершать войну. Безуглая убеждена, что они только начали, а дальше будет Европа.
По ее словам, оккупанты дальше наоборот будут делать еще больше, еще наглее, еще амбициознее. Их цель – забрать еще и все, пока продолжается "окно возможностей", а мир перестраивается под следующие реалии.
Безуглая подчеркнула, что это реалии и прямые последствия отказа США от роли "мирового полицейского" и начала превращения в еще одну тоталитарную страну.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему оккупанты быстро продвигаются в Сумской области.
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