Глава украинского государства Владимир Зеленский провел заседание Ставки по подготовке к отопительному сезону по Украине. Уже сейчас Россия пытается бить по инфраструктуре Украины, лишая жителей света, газа и воды.

Для регионов Украины закупят ПВО: что известно

Для того чтобы была сохранена инфраструктура и более защищены регионы от вражеских ударов, президент отметил усиление противовоздушной обороны.

"Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет – сбивание "шахедов". Отчитываться о поставках еженедельно. Отдельно обсудили защиту сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных громадах, резервное обеспечение", – подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг совершает очередные массированные террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары потерпели уже объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности на Сумщине, Полтавщине, Донетчине, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье, Днепропетровщине.

Россияне снова атакуют энергетику в преддверии зимы, чтобы устроить блекауты. Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики России по разрушению гражданской инфраструктуры Украины в преддверии отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", — подчеркнули в Минэнерго.