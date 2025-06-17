Для Путина "красных линий" не существует: украинцев предупредили о новом драматическом сценарии

Россия продолжает террористические удары по Украине и все призывы к переговорам с ней только усиливают агрессию. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, разговоры о компромиссах с Кремлем воспринимаются Россией как слабость и стимулируют ее к еще более масштабным атакам, в частности, геноцидному характеру.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Подоляк подчеркнул, что РФ ведет войну тотального типа, которая не ограничится только Украиной. Она не способна остановиться, потому что потеряла другие механизмы контроля над обществом. Война — единственный способ контролировать собственную экономику и "социальные низы", которые будут иначе заниматься не убийствами, а бесконтрольным мародерством.

Российская экономика полностью перестроена на военные рельсы. Возвращение в гражданские, конкурентоспособные отрасли — невозможно из-за технической отсталости. Поэтому для Кремля мобилизация и военная экспансия — инструменты не только агрессии, но и самосохранение режима.

По словам Подоляка, Россия сознательно уничтожает нормы международного права. Кремль действует нагло, видя отсутствие четкой реакции со стороны Запада на массовые удары по гражданской инфраструктуре Украины. Санкционная политика, которая должна быть инструментом давления, часто нивелируется из-за европейской бюрократии и судебных решений, позволяющих "откатить" ограничения.

Россия воспринимает безжизненную реакцию Запада как сигнал к продолжению агрессии, отметил чиновник. В особенности Путина подталкивает к действиям чувство, что США теряют желание оставаться глобальным фаворитом, а Европа только начинает процесс внутренней трансформации. Именно поэтому Кремль пытается как можно быстрее добить Украину, пока Запад еще не объединился вокруг реальных решений.

Портал "Комментарии" писал, что Украина и страны Европы имеют возможность истощить ресурсы России и лишить ее способности вести войну уже к концу 2025 года, даже без активной поддержки Соединенных Штатов, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний.