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Для Путина будет праздник, если Трамп пойдет на эти две вещи по Украине

WSJ пишет о том, что Путин своим откладыванием мирных переговоров пытается измотать Трампа

16 июня 2025, 11:55 comments1196
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин будет затягивать войну против Украины до тех пор, пока Дональда Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и в итоге не откажется от обоих. Это станет настоящим успехом для российского диктатора. Об этом в своей статье для "The Wall Street Journal" пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон. 

Для Путина будет праздник, если Трамп пойдет на эти две вещи по Украине

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт предположил, что, скорее всего, задержки Путина с принятием конкретных решений по урегулированию войны в Украине направлены на то, чтобы подтолкнуть Дональда Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине.

"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты с Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", — указывает аналитик.

При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".

"Моральное безразличие Трампа означает, что у него нет мотивации, не говоря уже о срочности, помогать Украине…. Расчётливая "гибкость" Москвы поддерживает бесполезные переговоры, пока Трамп устало не сойдет на берег", — отмечает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — предложение привлечь Россию к переговорному процессу по урегулированию на Ближнем Востоке является попыткой путинского режима отвлечь внимание мира от войны в Украине, продемонстрировав, что РФ – якобы миролюбивая страна и готова помогать другим странам в урегулировании конфликтов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.wsj.com/opinion/putin-tries-to-wear-trump-down-ukraine-war-europe-crimea-weapons-acfb5737
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