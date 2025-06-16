Для Путина будет праздник, если Трамп пойдет на эти две вещи по Украине

Российский диктатор Владимир Путин будет затягивать войну против Украины до тех пор, пока Дональда Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и в итоге не откажется от обоих. Это станет настоящим успехом для российского диктатора. Об этом в своей статье для "The Wall Street Journal" пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт предположил, что, скорее всего, задержки Путина с принятием конкретных решений по урегулированию войны в Украине направлены на то, чтобы подтолкнуть Дональда Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине.

"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты с Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", — указывает аналитик.

При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".

"Моральное безразличие Трампа означает, что у него нет мотивации, не говоря уже о срочности, помогать Украине…. Расчётливая "гибкость" Москвы поддерживает бесполезные переговоры, пока Трамп устало не сойдет на берег", — отмечает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — предложение привлечь Россию к переговорному процессу по урегулированию на Ближнем Востоке является попыткой путинского режима отвлечь внимание мира от войны в Украине, продемонстрировав, что РФ – якобы миролюбивая страна и готова помогать другим странам в урегулировании конфликтов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



