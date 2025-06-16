Для Путина будет праздник, если Трамп пойдет на эти две вещи по Украине

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин будет затягивать войну против Украины до тех пор, пока Дональда Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и в итоге не откажется от обоих. Это станет настоящим успехом для российского диктатора. Об этом в своей статье для "The Wall Street Journal" пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт предположил, что, скорее всего, задержки Путина с принятием конкретных решений по урегулированию войны в Украине направлены на то, чтобы подтолкнуть Дональда Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине.
При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".
Читайте также на портале "Комментарии" — предложение привлечь Россию к переговорному процессу по урегулированию на Ближнем Востоке является попыткой путинского режима отвлечь внимание мира от войны в Украине, продемонстрировав, что РФ – якобы миролюбивая страна и готова помогать другим странам в урегулировании конфликтов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
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