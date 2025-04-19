Для поддержки Украины создана еще одна международная коалиция: кто в нее вошел и чем она занимается

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день уже 41 страна присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Об этом заявила директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.
Дарья Заривна. Фото из открытых источников
По ее словам, благодаря этой дипломатической площадке удается объединять усилия, усиливать давление на страну-агрессора и строить новые механизмы сотрудничества. Коалиция также занимается поддержкой реинтеграционных проектов.
В ОП особое внимание уделяют роли в коалиции таких государств, как Катар, Ватикан и Южная Африка. Их вклад неоценим. Также действует Международная экспертная группа Bring Kids Back UA.
Она также добавила, что вопрос депортированных и принудительно перемещенных детей не может быть предметом политический дискуссий или торга. Это – гуманитарный приоритет, который должен решаться отдельным треком, и только так.
Во время последних международных переговоров, в частности в Саудовской Аравии в марте 2025 года, украинская делегация четко обозначила этот вопрос, как одно из ключевых условий даже для потенциального прекращения огня. Это также прозвучало в разговоре президентов Зеленского и Трампа. Украина не позволит, чтобы вопрос детей исчез с повестки дня. Потому что дети — это не тема для компромиссов.
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