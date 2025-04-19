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Для поддержки Украины создана еще одна международная коалиция: кто в нее вошел и чем она занимается

В ОП призывают усилить давление на РФ, чтобы заставить страну-агрессора остановить практику похищения детей и начать сотрудничество в вопросе их возвращения

сегодня, 15:04
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день уже 41 страна присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Об этом заявила директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Для поддержки Украины создана еще одна международная коалиция: кто в нее вошел и чем она занимается

Дарья Заривна. Фото из открытых источников

"Международное сообщество — это критически важная сила, которая помогает нам возвращать украинских детей домой и оказывать давление на РФ. Сегодня 41 страна уже присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которую Украина возглавляет вместе с Канадой", — отметила Заривна.

По ее словам, благодаря этой дипломатической площадке удается объединять усилия, усиливать давление на страну-агрессора и строить новые механизмы сотрудничества. Коалиция также занимается поддержкой реинтеграционных проектов.

В ОП особое внимание уделяют роли в коалиции таких государств, как Катар, Ватикан и Южная Африка. Их вклад неоценим. Также действует Международная экспертная группа Bring Kids Back UA.

"Отдельно нужно использовать такие средства, как санкции, международная изоляция, юридические решения — все это должно заставлять РФ остановить практику похищения детей и начать сотрудничество в вопросе их возвращения. Сейчас ведется много разговоров об условиях, на которых может быть заключено мирное соглашение между Украиной и Россией", — подчеркнула директор Bring Kids Back UA.

Она также добавила, что вопрос депортированных и принудительно перемещенных детей не может быть предметом политический дискуссий или торга. Это – гуманитарный приоритет, который должен решаться отдельным треком, и только так.

Во время последних международных переговоров, в частности в Саудовской Аравии в марте 2025 года, украинская делегация четко обозначила этот вопрос, как одно из ключевых условий даже для потенциального прекращения огня. Это также прозвучало в разговоре президентов Зеленского и Трампа. Украина не позволит, чтобы вопрос детей исчез с повестки дня. Потому что дети — это не тема для компромиссов.

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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-golodni-bez-matratsiv-ale-v-rosiyskiy-viyskoviy-formi-direktorka-bring-kids-back-ua-dariya-zarivna-pro-vikradennya-ukrainskikh-ditey
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