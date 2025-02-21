Для оккупантов запустили онлайн-школу «БУНТ»

Партизанское движение "АТЕШ" запускает онлайн-школу сопротивления российским оккупантам "БУНТ", где будут обучать российских военных эффективным методам саботажа против оккупантов.

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"Если ты хочешь бороться изнутри, если ты оказался в составе российской армии не по собственной воле – теперь у тебя есть шанс нанести удар по врагу и сохранить свою жизнь", – заявляют в новой "онлайн-школе".

Первым "уроком" для российских военных стала тема: Заливка сырых яиц в двигатель.

"Недавно в Крыму наш агент успешно вывел из строя УАЗ Патриот прямо на военной ремонтной базе, где он проходил обслуживание . Все, что нужно – залить сырые яйца в двигатель через систему смазки", – пишут "учителя".

Как это работает: при нагревании белок и желток сворачиваются, превращаясь в липкую массу, которая забивает каналы, портит масло, разрушает охлаждение и приводит к перегреву. В результате двигатель или выходит из строя без возможности восстановления или требует сложного ремонта, который займет недели.

"Теперь представьте, что это случается не с одной машиной, а с десятками или сотнями. БУНТ – это движение, которое начинает разрушать русскую армию изнутри. Если ты готов сопротивляться, действовать и делать эту систему слабее – свяжись с нами!" – говорится в сообщении.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что агенты движения "АТЕШ" из 24 МСП 70 дивизии 18 АК ВС РФ передали информацию о смерти двух военнослужащих у н.п. Хорлы Херсонской области. Механик-водитель и командир машины утонули в результате технической неисправности БТР во время тренировки по преодолению водного препятствия. Вероятно, готовились к переправе по реке Днепр на правый берег Херсонщины.