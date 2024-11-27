Для нового контрнаступления украинской армии нужно мобилизовать почти 2 миллиона человек

Чтобы наступать Украине, необходимо провести массовую мобилизацию, привлекая в армию не менее двух миллионов человек. Об этом Евгений Иевлев, военнослужащий ВСУ, сказал в эфире КИЕВ24, ссылаясь на учебники по военному делу.

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"Сейчас против нас сосредоточено 600–700 тыс. россиян. А нас должно быть по крайней мере в три раза больше врага", – отметил военный.

По его словам, в украинской армии сейчас недостаточно людей для возвращения земель, в то же время боевые подразделения – истощены. Однако военный подчеркнул, что, вероятно, у главка есть данные, позволяющие заявлять о новом наступлении.

Напомним, главком ВСУ намекнул на новое контрнаступление. Об этом рассказал военный и блогер Кирилл Сазонов во время встречи с Александром Сырским. По словам главкома, победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Это будет политический конец Зеленского": что содержит в себе мирный план Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет добиться завершения войны в Украине на выгодных для нашей страны условиях. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать соглашение с Украиной.

Он добавил, что Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву. Кулеба считает, что союзники России действуют гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательными и ненадежными в плане поддержки. Кроме того, Путин не готов завершить войну на Украине, добавил Кулеба. Дипломат уверен, что российский диктатор все еще желает уничтожить нашу страну.