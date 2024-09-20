Для чего Россия использует "шахеды": какие атаки следует ожидать в будущем

В августе был рекорд запуска "шахедов" по Украине – 789 беспилотников. Самой масштабной атакой стало 26 августа, когда Украина была атакована 109 дронами. Кроме того, в августе всего 4 дня не было атак с применением "шахедов". Подобная ситуация активного использования ударных дронов наблюдается и в сентябре. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объясняет, какую тактику запуска "шахедов" использует Россия.



Россия планирует постоянные атаки "шахедами". Фото из открытых источников

По словам Андрея Коваленко, у россиян есть два метода применения "шахедов" на войне в Украине.

"Постоянные залеты шахедов являются элементом разведки. Для россиян шахеды остаются именно ударным оружием на ближние дистанции. Что касается дальних, то основная функция – разведка", — объясняет Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что основная цель России производить столько "шахедов", чтобы постоянно оказывать давление на украинцев.

"Увеличение количества производства банок также имеет свою цель – они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", – считает лейтенант.

Однако Андрей Коваленко отмечает, что Украина также может активно наносить удары по территории России используя свои беспилотники.

"Но в эту игру можно играть вдвоем. И в отличие от нас, российское ппо носит точечный характер и не способно прикрыть россию полноценно от БПЛА. А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ппо рф, по примеру Торопца", — подытожил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удар по складу боеприпасов в Торопце может изменить решение Запада по дальнобойному оружию.

Также "Комментарии" писали о военном, который прогнозирует, что вскоре операторы дронов станут ненужными.