Для чего Россия использует "шахеды": какие атаки следует ожидать в будущем

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Slava Kot
В августе был рекорд запуска "шахедов" по Украине – 789 беспилотников. Самой масштабной атакой стало 26 августа, когда Украина была атакована 109 дронами. Кроме того, в августе всего 4 дня не было атак с применением "шахедов". Подобная ситуация активного использования ударных дронов наблюдается и в сентябре. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объясняет, какую тактику запуска "шахедов" использует Россия.
Россия планирует постоянные атаки "шахедами". Фото из открытых источников
По словам Андрея Коваленко, у россиян есть два метода применения "шахедов" на войне в Украине.
Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что основная цель России производить столько "шахедов", чтобы постоянно оказывать давление на украинцев.
Однако Андрей Коваленко отмечает, что Украина также может активно наносить удары по территории России используя свои беспилотники.
"Но в эту игру можно играть вдвоем. И в отличие от нас, российское ппо носит точечный характер и не способно прикрыть россию полноценно от БПЛА. А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ппо рф, по примеру Торопца", — подытожил Коваленко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удар по складу боеприпасов в Торопце может изменить решение Запада по дальнобойному оружию.
Также "Комментарии" писали о военном, который прогнозирует, что вскоре операторы дронов станут ненужными.
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