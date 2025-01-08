Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Хмельнитчине диверсионную группу ФСБ. Двое злоумышленников взорвали рельсы на местной железной дороге, по которой двигался грузовой поезд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

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Для совершения диверсии фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, начиненное тротилом и пластидом.

Готовую взрывчатку они заложили под железнодорожные рельсы и активировали с приближением локомотива. Для "отчетности" перед оккупантами их приспешники зафиксировали подрыв пути на камеру телефона.

В результате происшествия никто не пострадал. Машинисту удалось вовремя остановить поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение в пункт назначения.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам". Убегая с места происшествия, фигуранты сменили авто и пересели в другое, чтобы скрыть следы преступления.

Однако им это не помогло. Во время обыска у задержанных изъяли взрывчатые элементы и мобильные телефоны с доказательствами диверсии.

Приспешниками агрессора оказались двое жителей Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет. Один из них – наркозависимый, другой – дезертир, самовольно покинувший свою воинскую часть и скрывавшийся.

В поле зрения фсб оба молодых человека попали, когда искали "легкий" заработок на тематических Телеграм-каналах.

Впрочем, вместо обещанных денег из России фигуранты получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агенты движения АТЕШ успешно совершили диверсию на железной дороге в районе н. п. Старая Торопа Тверской области. Этот участок пути используется для снабжения фронта боеприпасов из 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, являющихся стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.