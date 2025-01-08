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Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми

СБУ и Нацполиция задержали диверсантов фсб, взорвавших железнодорожный путь перед поездом Укрзализныци

8 января 2025, 11:23
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Недилько Ксения

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Хмельнитчине диверсионную группу ФСБ. Двое злоумышленников взорвали рельсы на местной железной дороге, по которой двигался грузовой поезд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми

Иллюстративное фото

Для совершения диверсии фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, начиненное тротилом и пластидом.

Готовую взрывчатку они заложили под железнодорожные рельсы и активировали с приближением локомотива. Для "отчетности" перед оккупантами их приспешники зафиксировали подрыв пути на камеру телефона.

В результате происшествия никто не пострадал. Машинисту удалось вовремя остановить поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение в пункт назначения.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам". Убегая с места происшествия, фигуранты сменили авто и пересели в другое, чтобы скрыть следы преступления.

Однако им это не помогло. Во время обыска у задержанных изъяли взрывчатые элементы и мобильные телефоны с доказательствами диверсии.

Приспешниками агрессора оказались двое жителей Хмельницкой области в возрасте 28 и 29 лет. Один из них – наркозависимый, другой – дезертир, самовольно покинувший свою воинскую часть и скрывавшийся.

В поле зрения фсб оба молодых человека попали, когда искали "легкий" заработок на тематических Телеграм-каналах.

Впрочем, вместо обещанных денег из России фигуранты получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агенты движения АТЕШ успешно совершили диверсию на железной дороге в районе н. п. Старая Торопа Тверской области. Этот участок пути используется для снабжения фронта боеприпасов из 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, являющихся стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры.

Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми - фото 2
Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми - фото 3
Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми - фото 4
Диверсанты взорвали железную дорогу прямо перед поездом: что с людьми - фото 5



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