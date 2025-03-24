Дискредитация Украины в мире: что пытается достичь РФ

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Кречмаровская Наталия
Российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину – именно тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.
Фото портал "Комментарии"
В Центре объяснили, что именно такая информация распространяется Министерством внутренних дел Австрии.
Специалисты отметили, что пропагандисты активно работали в медиапространстве. Площадками для "деятельности" были интернет, а также офлайн-акции, таких как распространение наклеек или граффити с ультраправой символикой и националистическими высказываниями, которые должны выглядеть так, будто за них ответственны проукраинские активисты.
Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", пытаются масштабировать свою пропаганду — к 80-летию победы над нацизмом в Кремле придумали очередную акцию, реализацию которой запустили по всему миру.
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