Дискредитация Украины в мире: что пытается достичь РФ

Российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину – именно тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.

Фото портал "Комментарии"

В Центре объяснили, что именно такая информация распространяется Министерством внутренних дел Австрии.

"Целью группы было влияние на общественное мнение в Австрии и Германии, которое бы настраивало против Украины и президента Зеленского и формирование пророссийских настроений", — пояснили в Центре.

Специалисты отметили, что пропагандисты активно работали в медиапространстве. Площадками для "деятельности" были интернет, а также офлайн-акции, таких как распространение наклеек или граффити с ультраправой символикой и националистическими высказываниями, которые должны выглядеть так, будто за них ответственны проукраинские активисты.

"О шпионской операции Москвы Управление государственной охраны и разведки узнало при анализе устройств хранения данных, который проводился при обыске дома подозреваемой женщины в декабре прошлого года", — уточнили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, что россияне, как писал портал "Комментарии", пытаются масштабировать свою пропаганду — к 80-летию победы над нацизмом в Кремле придумали очередную акцию, реализацию которой запустили по всему миру.



