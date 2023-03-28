Директор МАГАТЭ сообщает, что вблизи Запорожской АЭС проходят бои

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что вблизи Запорожской атомной электростанции происходят военные действия, что увеличивает вероятность ядерной аварии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Глава атомного ведомства Рафаэль Гросси 27 марта встретился в Украине с Владимиром Зеленским. Президент Украины в тот же день напомнил, что Российская Федерация взяла в заложники крупнейшую атомную станцию в Европе.

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Директор МАГАТЭ во время разговора с журналистами сообщил, что существует повышенный риск ядерной аварии из-за активности боевых действий.

"Существует повышенный уровень боевых действий, активных боевых действий. Мои команды там ежедневно сообщают об атаках, звуках тяжелого вооружения. Это практически постоянно", — говорит Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси отметил, что пока соглашение между Украиной не достигнуто, однако гендиректор МАГАТЭ считает, что в целом обе стороны соглашаются с необходимой защитой ЗАЭС.

"Я думаю, что это близко. Очевидно, мне нужны политические обязательства, политическое решение. Они не согласны друг с другом. Они согласны с МАГАТЭ. Они согласны с ядерной безопасностью. Это очень важный элемент, который, по моему мнению, следует принять во внимание", — говорит Рафаэль Гросси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Британии Риши Сунак призвал лидера Китая Си Цзиньпина надавить на президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы тот вывел войска из Украины и только после этого начать мирные переговоры между странами.

