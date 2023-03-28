logo

BTC/USD

26814.82

ETH/USD

1730.87

LTC/USD

86.28

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Директор МАГАТЭ сообщает, что вблизи Запорожской АЭС проходят бои
commentss НОВОСТИ Все новости

Директор МАГАТЭ сообщает, что вблизи Запорожской АЭС проходят бои

Рафаэль Гросси утверждает, что вблизи Запорожской атомной электростанции происходят активные боевые действия, повышающие уровень возможной ядерной катастрофы.

сегодня, 18:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что вблизи Запорожской атомной электростанции происходят военные действия, что увеличивает вероятность ядерной аварии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Директор МАГАТЭ сообщает, что вблизи Запорожской АЭС проходят бои

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Глава атомного ведомства Рафаэль Гросси 27 марта встретился в Украине с Владимиром Зеленским. Президент Украины в тот же день напомнил, что Российская Федерация взяла в заложники крупнейшую атомную станцию в Европе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Директор МАГАТЭ во время разговора с журналистами сообщил, что существует повышенный риск ядерной аварии из-за активности боевых действий.

"Существует повышенный уровень боевых действий, активных боевых действий. Мои команды там ежедневно сообщают об атаках, звуках тяжелого вооружения. Это практически постоянно", — говорит Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси отметил, что пока соглашение между Украиной не достигнуто, однако гендиректор МАГАТЭ считает, что в целом обе стороны соглашаются с необходимой защитой ЗАЭС.

"Я думаю, что это близко. Очевидно, мне нужны политические обязательства, политическое решение. Они не согласны друг с другом. Они согласны с МАГАТЭ. Они согласны с ядерной безопасностью. Это очень важный элемент, который, по моему мнению, следует принять во внимание", — говорит Рафаэль Гросси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США говорят об условиях мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Британии Риши Сунак призвал лидера Китая Си Цзиньпина надавить на президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы тот вывел войска из Украины и только после этого начать мирные переговоры между странами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!