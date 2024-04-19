Директор ЦРУ назвал единственный фактор, который может сломать планы Путина

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что утверждение Конгрессом законопроекта о предоставлении военной помощи, поможет Украине продержаться на поле боя до конца этого года и сломать планы Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: из открытых источников

Выступая на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша, руководитель ЦРУ призвал Конгресс принять дополнительный законопроект о предоставлении военной помощи Украине.

"С толчком, который дала бы военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и разбить высокомерное представление Путина о том, что время на его стороне", — заявил Бернс.

Глава ЦРУ отметил, что, если законопроект не пройдет через Конгресс, "картина будет гораздо хуже". Тогда появится вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования.

Бернс также заявил, что поддержка Украины сейчас – это больше, чем война с Россией.

"Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае и его амбициях, наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это наши союзники и партнеры", — сказал глава ЦРУ.

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